Amici 21, Lorella Cuccarini attacca i fan di LDA, “Finta buona?“/” Normale… “,” Fa parte del meccanismo…

Ci siamo, si avvicina la messa in onda del settimo serale di Amici 21, atteso per il prossimo 30 aprile 2022 su Canale 5, e intanto Lorella Cuccarini replica ad una serie di quesiti ricevuti dai follower e non, tra le Instagram stories, che rimandano alle polemiche che la coinvolgono in questi giorni. Al sesto serale lei ha lasciato il segno sfidando al guanto di canto sulla cover di Se piovesse solo te il duetto Luigi Strangis e LDA -allievi di Rudy Zerbi- con i suoi protetti Alex e Sissi. Una prova iniqua a detta di molti telespettatori e quindi a sfavore dei pupilli del talentscout, per la voce femminile e di una certa estensione vocale della canzone originale usata come oggetto di sfida. Il guanto è stato vinto dalla Cuccarini, la quale ha così contribuito all’eliminazione di LDA, che -tra le annesse contestazioni- ha spinto molti telespettatori a tacciare “la più amata dagli italiani” di muovere del finto buonismo nel talent.

Questo, per le accuse di iniquità che lei ha lanciato ai team avversari rispetto a dei guanti subiti, per poi ricambiare il favore, senza mai ammettere di giocare una strategia con lo spirito di vincere. Quindi a chi -tra le domande web- le chiede se sia buona o una finta buona, lei replica così tra le stories: “Sono una persona assolutamente normale. Né buona a tutti i costi, né cattiva. Credo che un prof debba essere un professionista esigente. al servizio del programma. Cerco di farlo al meglio”. Poi, aggiunge rilasciando per iscritto che con gli allievi tende a cercare il dialogo, a seguirli e consigliarli. Infine, l’ammissione sulla svolta della strategia di gioco assunta ad Amici 21, in replica ai detrattori che le danno della finta buona: “Chiaro che nella fase finale tutti cerchiamo di mettere in evidenza i punti di forza dei nostri allievi. Fa parte del meccanismo, è evidente”..

Ma non è tutto, perché poi c’è chi tra le Instagram stories non si risparmia di chiedere a Lorella Cuccarini un parere personale sull’orma ex Amici 21, LDA. La replica dell’insegnante di canto e storica primadonna di Fantastico è testualmente inaspettata, sul figlio d’i Gigi D’Alessio: “Mi piace molto e non l’ho mai nascosto. Penso che abbia tutte le carte in regola per togliersi tante soddisfazioni”. Io non alzo mai la voce, non manco di rispetto ai ragazzi e li chiamo sempre per nome”.

Nel suo intervento social, infine, sembra anche confrontarsi con gli altri insegnanti di ruolo ad Amici 21, lanciando in particolare a Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, una frecciatina: “Io non alzo mai la voce, non manco di rispetto ai ragazzi e li chiamo sempre per nome”.

