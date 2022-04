Amici 21, Lorella Cuccarini “Rudy Zerbi saprà fare qualcosa?”/ Sale la competizione

Amici 21, Lorella Cuccarini si racconta a cuore aperto

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, atteso per il prossimo 23 aprile 2022 su Canale 5, Lorella Cuccarini si racconta trable pagine di Chi magazine. L’occasione che ha per parlare di sé, tracciando un consuntivo della sua esperienza biennale vissuta ad oggi al talent di Maria De Filippi, è un’intervista esclusiva. “La più amata dagli italiani” copre il ruolo di insegnante di canto ad Amici 21, dopo essere stata insegnante di ballo ad Amici 20, uno switch che lei ritiene stimolante e per cui si palesa grata a Maria De Filippi, condutrrice e produttrice del talent.

“Prima di Amici, le occasioni per fare spettacolo in tv non c’erano più – fa sapere Lorella Cuccarini, non a caso, tra le righe dell’intervista concessa a Chi-. Ora sono stata riscoperta. È vero, il tempo ti cambia. Ma se non ho più il fiato dei 20 anni, ho la furbizia dei 50”.

La frecciatina al veleno destinata a Rudy Zerbi

Rispetto alla competizione che ora la vede schierata contro i team capeggiati rispettivamente dalle coppie di insegnanti Anna Pettinelli e Veronica Peparini e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, quindi, Lorella Cuccarini dichiara:

“Noi siamo tutti competitivi, abbiamo una squadra nella quale crediamo, i banchi non li abbiamo dati a caso, quando lo abbiamo fatto eravamo convinti che i ragazzi scelti erano quelli che in previsione potevano diventare i migliori” . E ancora: “La competizione, serale dopo serale, cresce. La sfida si fa molto dura, a colpi di esibizioni uno si aggiudica la permanenza, con quello che vuol dire per un giovane esibirsi anche una sera in più ad Amici. Che poi quanti ragazzi conosciamo che non hanno vinto e ai quali comunque questo talent ha cambiato la vita?”.

La competizione del serale di Amici 21, che la vede fronteggiare i team avversari nella squadra capeggiata in coppia con Raimondo Todaro, la rende intanto protagonista dei vari guanti prof, che la chiamano spesso e volentieri a duettare con il co-timoniere della sua squadra schierati contro la nemica amatissima Alessandra Celentano in coppia con Rudy Zerbi. E sul conto di quest’ultimo, Lorella non lesina una stoccata: “Rudy è come un bambino: quando vede il guanto dorato della sfida, è come se vedesse una statuetta dell’Oscar. Ma le dirò di più. Nella puntata di sabato scorso noi abbiamo lanciato un guanto, “i balli di gruppo”. Abbiamo pensato: ci sarà qualcosa che Rudy riuscirà a fare? Ha fatto male pure quelli”. Infine, la conclusione al veleno tra il serio e il faceto, sul talentscout: “E ci vuole davvero talento”.

