Amici 21, Luigi accuse a Lorella Cuccarini e piange per Alex/ Lei: “Non permetto…”

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, atteso per il 23 aprile 2022 su Canale 5, Lorella Cuccarini convoca il pupillo di Rudy Zerbi, Luigi Strangis, per una querelle alquanto spinosa, che all’insaputa della insegnante di canto coinvolge anche il pupillo di lei, Alex (Alessandro Rina). “Io ti ho convocato perché in una conversazione alcune dichiarazioni mi hanno lasciato basita”, fa sapere la Cuccarini all’allievo del team competitor. A questo punto Lorella mostra al giovane artista l’rvm dove lui insieme al compagno di squadra LDA commentano il guanto di sfida che per il volere di lei li schiera contro i pupilli della Cuccarini, Alex e Sissi, sulle note di Se piovesse il tuo nome di Elisa: “Carina, ma il brano è femminile, molto più a loro a loro favore… Se lanci un guanto pensi che io sia meno… ma usa parole diverse… c’è chi appare in un mondo e chi fa finta di elogiare…”. Parole che la Cuccarini non gradisce, tanto da stigmatizzarle piccata al confronto con Luigi.

Nel dettaglio, Lorella Cuccarini palesa di non accettare le accuse velate di ipocrisia da parte di Luigi Strangis: “Emerge che da una parte ci sono gli autentici e dall’altra ci sono prof che si nascondono…. Non posso permetterti che tu lo dica, perché non mi conosci, non conosci la mia storia personale. Ho anche pagato le conseguenze in passato, per essermi espressa. Ogni volta che scrivo una lettera lo penso veramente. Questo discorso sui veri e i falsi buoni non mi piace. Per mettere in evidenza i miei allievi non ricorro a mezzucci per screditarvi…”. Pronta è la replica di Luigi, che visibilmente provato dichiara: “Quello che io penso è che se lancia un guanto contro di me è perché pensa di poter vincere. Lei può pensare ad una mancanza di rispetto, ma quando ci sono state da vari suoi alunni determinate cose (allude ad Alex), lei ha detto che è lecito pensare quello che si vuole. Io sono stato mancato di rispetto, mi è stato detto che sono insensibile e che non scrivo, e non è intervenuta lei”.

A questo punto interviene la produttrice e conduttrice di Amici 21, Maria De Filippi, che fa da paciere tra le due parti coinvolte: “Lei non sa cosa c’è dietro, l’equivoco tra te e lei nasce perché dopo tanti guanti di Rudy Zerbi ad Alex, Alex esasperato si rivolge a te Luigi dicendoti della mancata scrittura, e poi quando arriva il guanto di Lorella tu cerchi di difendere il tuo, dicendo che non ti senti da meno.. Ma non è lei che ti dice che non sai scrivere”.

Luigi finisce in lacrime, quando la De Filippi lo incalza sulla querelle che lo coinvolge con Alex, dopo che ol primo ha ammesso al talent di non potersi abbandonare alle emozioni per via del diabete di cui è affetto: “Spesso mi sono sentito attaccato, io semplicemente sono molto leale con i compagni, c’è chi non lo è stato con me. Ho attaccato lei e non i miei compagni… io evito e basta. Ma ho reagito male e mi prendo le mie responsabilità”. E ancora, chiudendo così la querelle con Alex: “Io vivo cose più serie, non ha senso per me stare male, ho i miei problemi seri e ho un muro davanti. Non vengo capito e dico basta”.













