Amici 21, Luigi batte Albe e Pettinelli attacca la giuria/ Tensioni in studio!

Amici 21, settimo serale: Albe e Luigi Strangis si scontrano al guanto di sfida

Il settimo serale di Amici 21, andato in onda il 30 aprile 2022 su Canale 5, vede Luigi Strangis scontrarsi con Albe in un guanto di sfida voluto da Anna Pettinelli sulla scrittura creativa. Il guanto consiste in uno scontro tra i due artisti e chiama Luigi, pupillo di Rudy Zerbi, a confrontarsi con Albe in fatto di scrittura con l’aggiunta di barre al testo della canzone originale, Io vagabondo. Le due esibizioni di riarrangiamento della canzone cult dei Nomadi mettono in risalto le doti artistiche di Luigi e Albe, alquanto diverse tra loro. E la giuria del serale, adibita alle votazioni, vota a favore di Luigi Strangis, il quale si è aggiudicato in queste ore la #1 nella Top Songs chart di iTunes iTalia con l’inedito Tienimi stanotte.

“Nella lettera lei dice che io sono stato incensato dalla giuria ad oggi quando io ho studiato tanto”, è la contestazione di Luigi mossa a carico di Anna Pettinelli rispetto alla motivazione data dalla mentore di Albe alla base del guanto di sfida. E l’insegnante Rudy Zerbi gli fa eco: “‘Incensato dalla giuria manco fosse Bon Jovi’, hai detto Anna… sei d’accordo con la giuria solo quando il punto è per voi. “.

La giuria di Amici 21 si difende al termine del guanto Albe vs Luigi

A questo punto Anna Pettinelli contesta il voto della giuria, difendendo la scrittura creativa di Albe: “La verità è che Albe ha una scrittura moderna e per capirlo c’è bisogno di un secondo ascolto”. La contestazione di Anna al vetriolo per la giuria scatena, poi, le pronte difese dei giudici. Emanuele Filiberto di Savoia si difende così: “Noi dobbiamo giudicare la prova, la storia di Luigi mi ha trascinato”. Stash Fiordispino rimarca: “La creatività significa risultare originali e scomodi rispetto a quello che già esiste, per cui il punto va a Luigi”.

