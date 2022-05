Amici 21, Luigi e Alex pace per volere della casa discografica?/ Il retroscena

Amici 21, Luigi e Alex verso la pace? La 21CO ingaggia i due rivali, c’entra Maria De Filippi?

Cosa accade tra i “nemici amatissimi”, Alex (Alessandro Rina) e Luigi Strangis, dentro e fuori la scuola di Amici 21? Per mesi, nel percorso di studio della musica avviato al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, i due cantanti, rispettivamente pupilli di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, si sono spesso sfidati all’ultimo sangue e non solo sul palco, dal punto di vista artistico, ma anche nella convivenza di tutti i giorni che li vede condividere la casetta dei talenti di Canale 5 in tv, come protagonisti del daytime di Canale 5. A scatenare il loro astio, probabilmente, è stata la competizione tra loro accesa dai rispettivi mentori, culminata nel momento in cui Alex ha tacciato Luigi di non scrivere abbastanza musica e tesi di canzoni per potersi considerare un cantautore degno di nota, una frecciatina che Luigi ha rispedito al mittente e che tra gli altri attacchi ricevuti dal rivale lui ha fatto fatica a metabolizzare, anche per via del diabete di cui è affetto. Una patologia che, quando vissuta in stato di stress, può aggravare le condizioni di salute di chi ne soffre.

La querelle tra i due cantanti di Amici 21 è stata in questi giorni affrontata dalla conduttrice. Maria De Filippi ha infatti esortato Alex e Luigi ad un chiarimento, dal momento che i due rivali sono entrambi amati dal pubblico del talent, che non lesina richieste per una pace tra loro. Ma alla base del ruolo di paciere coperto dalla De Filippi tra i due fuochi di Amici 21, vi sarebbe anche un progetto musicale nuovo. O meglio una nuova casa discografica, interessata ai due giovani artisti.

C’è lo zampino di Maria De Filippi nel contratto discografico di Alex e Luigi?

Si tratta della casa discografica indipendente che, stando a quanto ripreso da Il vicolo delle news, ha messo sotto contratto Luigi e Alex insieme. La major è fondata dagli ex Amici Briga, Giordana Angi, il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabriele Costanzo, Mamo Giovenco, direttore artistico di Amici 21, ed Emanuela Sempio (collaboratrice di Maria De Filippi e autrice della Fascino, azienda di produzione TV facente capo alla conduttrice di Canale 5).

Che Maria De Filippi abbia, quindi, invitato Luigi e Alex alla pace, in virtù della fondazione della 21CO, di cui lei sarebbe la longa manus? In molti, tra i telespettatori, si chiedono ora -alla luce delle indiscrezioni in circolo- se Luigi e Alex possano riuscire a trovare la giusta mediazione per una sana collaborazione e dei rapporti civili tra loro. Nel frattempo, spuntano le prime chicche sui contratti e le case discografiche a cui Luigi, Alex e gli altri cantanti finalisti e LDA, non finalista di Amici 21, sono vincolati.

