Amici 21, Luigi in lacrime per la sua ex fidanzata?/ “Lontano da questa ragazza …”

Alla vigilia del quarto serale di Amici 21, previsto per il 9 aprile 2022 su Canale 5, Luigi Strangis si lascia andare ad uno sfogo tra le lacrime, in confidenza con il vocal coach, mentre si prepara per il nuovo appuntamento tv. In sala prove, mentre prova il materiale registrato per il guanto di sfida voluto da Lorella Cuccarini (che lo schiera contro Alex in una prova di composizione e scrittura di testo e musica su un brano originale), Luigi Strangis non riesce a trattenere la commozione, al pensiero di una ragazza che è ormai lontana da lui. Che sia l’ex storica di cui Luigi parla in Partirò da zero? Al vocal-coach, intanto, il rocker del team di Rudy Zerbi e LDA spiega visibilmente commosso del nuovo inedito: “Non sono uno che parla, mi era venuta sta cosa di parlare, io ero qui e sono lontano da questa ragazza. Quando non ne parli mai, poi ti trovi che butti tutto fuori…”.

La preparazione del nuovo guanto di sfida per il quarto serale di Amici 21 vede Luigi Strangis vivere un momento di forte tensione al talent. Che il pensiero della misteriosa ragazza -di cui parlerà nel guanto di sfida contro Alex – possa segnare la sua eliminazione al talent? Nel frattempo, nella sua confessione in lacrime, Luigi aggiunge: “Quest’emozione mi destabilizza, dei miei problemi non ne parlo mai, cerco di fare tutto da solo. Preferisco scrivere così …”.

Una volta rientrato in casetta dalle prove, in confidenza con il compagno di squadra Michele Esposito, pupillo di Alessandra Celentano, Luigi poi copre le lacrime indossando i suoi occhiali retrò: ” Non volevo piangere, mi sono emozionato. Quello che ho scritto lo sento”.

