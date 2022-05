Amici 21, esce il primo album di Luigi/ La scelta della 21CO lo penalizza?

Amici 21, Luigi Strangis verso la pubblicazione del primo album: i dettagli

Quando ormai manca poco alla messa in onda della finale di Amici 21, attesa per il prossimo 15 maggio 2022 su Canale 5, il cantante finalista Luigi Strangis celebra la notizia del rilascio del primo album, realizzato su proposta di un contratto discografico da parte della 21CO. Si tratta della casa discografica nata come progetto interno ad Amici 21, fondata dagli ex Amici Giordana Angi, Briga ed altri volti vicini alla produttrice e conduttrice del talent, Maria De Filippi, tra le polemiche web più disparate. Il primo album che Luigi ha realizzato dopo la popolarità raggiunta al talent di Canale 5, dal titolo Strangis, è disponibile in versione EP a partire dal 15 maggio 2022 e sarà fuori ovunque a partire dal 3 giugno 2022.

Luigi celebra il rilascio del primo album con un messaggio

Luigi Strangis, pupillo di Rudy Zerbi e finalista ufficiale di Amici 21, celebra la notizia del rilascio del suo primo album con un messaggio pubblico diramato nel web: “È STATO PER ME UN GRANDE ONORE SAPERE CHE ALCUNE DELLE MAGGIORI MAJOR DISCOGRAFICHE AVEVANO FATTO UNA PROPOSTA PER PUBBLICARE IL MIO PRIMO EP CON LA LORO ETICHETTA MA QUANDO MAMO GIOVENCO, RESPONSABILE MUSICALE DI AMICI, MI HA PROSPETTATO LA POSSIBILITÀ DI RIMANERE A LAVORARE CON LA STRUTTURA E LE PERSONE CHE MI AVEVANO SEGUITO FIN DA QUANDO SONO ENTRATO AD AMICI, CONTINUANDO QUINDI A FARMI SENTIRE IN FAMIGLIA, HO PENSATO CHE RIMANERE CON 21CO SAREBBE STATA PER ME LA SCELTA MIGLIORE”.

E il messaggio, poi, prosegue con la motivazione legata alla scelta del cantante di prendere parte al progetto nuovo di 21CO: “SONO SICURO CHE CONTINUERANNO A CAPIRMI COME HANNO FATTO DAL PRIMO GIORNO, SPRONANDOMI A CONTINUARE A LAVORARE A TESTA BASSA PER COSTRUIRMI UN FUTURO NEL MONDO DELLA MUSICA. SO CHE 21CO PUÒ NON AVERE LA STESSA FORZA DI GRANDI MAJOR, ABITUATE A LAVORARE NEGLI ANNI CON GIOVANI USCITI DA TALENT SHOW COME AMICI E NON SOLO, MA SPERO E CREDO CHE PROPRIO PER QUESTO POSSA CONCENTRARSI AL MEGLIO SU DI ME E IL MIO PERCORSO SUPERANDO, COME PURTROPPO HO VISTO ACCADERE A MOLTI, LO SCOGLIO DELLE MERE LEGGI DI MERCATO CHE CI VOGLIONO SEMPRE DI SUCCESSO DISCO DOPO DISCO ALTRIMENTI VIENI SUBITO MESSO DA PARTE, E IO DALL’ALTRA PARTE CE LA METTERÒ TUTTA PER REALIZZARE I MIEI SOGNI”.

