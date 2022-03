Amici 21, Luigi Strangis canta e il pubblico indossa occhiali da sole bianchi/ Ecco perchè?

Luigi Strangis lancia la moda e il pubblico gli rende omaggio…

Durante la puntata di ieri sera del serale di “Amici” il pubblico ha indossato occhiali bianchi. Un particolare che non è affatto passato inosservato. A lanciare questa moda è stato però Luigi Strangis, allievo del programma condotto da Maria De Filippi. Ogni volta che Luigi canta indossa degli occhiali bianchi. Spesso Luigi ha indossato gli occhiali anche nel pomeridiano per nascondere le sue emozioni. Maria De Filippi ci ha giocato molto su e gli ha anche chiesto: “Vuoi mettere gli occhiali?”. Di qui la scelta dei fan di omaggiare e sostenere il proprio allievo preferito indossando gli occhiali bianchi. Qualche giorno fa Luigi ha svelato a Zerbi di essere malato: “Ho il diabete e lo stress incide sulla glicemia. Quindi cerco sempre di lasciare andare”.

Luigi ha conquistato il pubblico che lo segue anche nei piccoli gesti. Luigi ha faticato ad uscire allo scoperto ma alla fine il suo talento è stato riconosciuto. Per Luigi è stata una grande emozione vedere i suoi fan sbracciarsi dagli spalti con indosso il suo marchio, gli occhiali da sole. C’è da dire che Luigi non è stato il primo però a lanciare questa moda. Il suo predecessore è stato infatti Dargen D’Amico che li ha indossati sul palco del Festival di Sanremo mentre intonava le note della sua hit “Dove si balla”. Nulla di nuovo insomma anche se il gesto del pubblico ha fatto commuovere tutti, Luigi in primis.

Diversi mesi fa, i telespettatori avevano notato un certo feeling tra Luigi Strangis e Carola Puddu. Sembrava che tra i due potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia, ma nulla da fare. In questi ultimi mesi, il loro rapporto è cambiato tantissimo. La ballerina di Amici si è però sentita destabilizzata e recentemente ha confessato di aver provato qualcosa per Luigi Strangis: “Mi stavo innamorando di lui, sarebbe stato più semplice ammetterlo. Era un sentimento che non era reciproco. A quel punto il nostro distacco è stato necessario. Il nostro rapporto era diventato scontroso e pesante”. I due si sono allontanati, Carola è ancora oggi molto dispiaciuta e delusa da questo distacco.

Nelle scorse ore, la ballerina ha lanciato una frecciatina molto velenosa a Luigi. In occasione della puntata del serale, Raimondo Todaro aveva proposto a Carola e Serena Garella di gareggiare contro. L’insegnante ha deciso che dovranno sfidarsi sulle note di Single ladies di Beyoncé. Una canzone che parla appunto di donne single. Quando Carola ha saputo della scelta di Todaro, si è lasciata andare ad una frecciatina velenosissima nei confronti di Luigi: “A livello di interpretazione dato che sono single potrei interpretarla meglio di Serena”. Una stoccata che non è passata inosservata ai telespettatori e che denota come il rapporto tra i due sia in crisi.











