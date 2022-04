Amici 21, Luigi Strangis canta Tienimi stretto/ Testo e significato dell’inedito

Amici 21, Luigi Strangis si esibisce sulle note di Tienimi stretto: il significato dell’inedito

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, Luigi Strangis presenta al talent di Maria De Filippi il nuovo inedito dal titolo Tienimi stretto. Il brano presentato dal pupillo di Rudy Zerbi è un invito musicale alla persona amata a tenersi l’uno accanto all’altra durante la notte, che non è da intendersi solo come la parte della giornata segnata dalle ore buie, ma anche come un momento no nella vita. Tienimi stretto un brano che invita a concepire come priorità la passione e l’irrazionalità, tenendo a debita distanza ogni dubbio e interrogativo sul futuro.

Luigi piange ad Amici 21, choc: "Il diabete? Controllo emozioni"/ "Non posso..."

Il testo di Tienimi stretto, nuovo inedito di Amici 21

Di seguito, quindi, il testo di Tienimi stretto di Luigi Strangis:

La prima cosa che penso quando mi sveglio

mi infilo i vestiti e sembro te

Ho ancora la tua pelle addosso, sulle ossa

il tuo inchiostro addosso, sulle ossa

La prima cosa che penso quando t’incontro

scelgo te.

Ho ancora il mio sbaglio addosso, sulle ossa

Il tuo sbaglio addosso, sulle ossa

e niente è così, niente è così na na

niente è come noi na na na na na

e niente è così, niente è così na na

niente è come noi

Amici 21, Maria De Filippi "Stavo per svenire in diretta"/ Confessione choc

Tu tienimi stanotte

domani non lo so

ma chi se ne fotte

No tu tienimi stanotte

Andiamo di poesie

le tue le mie

le cose che stanotte

non possiamo fare ma rimarranno fatte

tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotte

Sei l’ultima e la prima volta

tienimi stanotte

c’è un cuore che sanguina

(senza te)

Se non ti va la prima volta

tienimi stanotte

c’è un sole che lacrima

(senza te)

E sono al tappeto

m’innamoro sicuro

il mondo è una bestia

nei tuoi occhi mi curo

Sei l’ultima e la prima volta nanananana

L’ultima e la prima na na

Tu tienimi stanotte

Domani non lo so

ma chi se ne fotte

No tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotte

Amici 21, Cuccarini sfida LDA e Luigi con Alex e Sissi/ "Non è equa", è polemica

Sei l’ultima e la prima volta

tienimi stanotte

c’è un cuore che sanguina

(senza te)

Se non ti va la prima volta

tienimi stanotte

c’è un sole che lacrima

(senza te)













© RIPRODUZIONE RISERVATA