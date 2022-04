Amici 21, Luigi Strangis canta Un’emozione da poco/ Stash: “Hai rispettato Anna Oxa”

Amici 21, Luigi Strangis sorprende prima del sesto serale

Alla vigilia della sesta puntata serale di Amici 21, attesa per il 23 aprile 2022, Luigi Strangis segna il pieno di like su Youtube con una delle performance eseguite al quinto serale. Si tratta della cover che il pupillo di Rudy Zerbi, Luigi Strangis, ha eseguito sulle note della cover di Un’emozione da poco di Anna Oxa. Non è la prima volta che il cantautore e musicista esegue la cover di un cult della musica italiana, accompagnato dall’amata chitarra e il risultato stavolta è a dir poco sorprendente. Soprattutto a detta di uno dei 3 giudici adibiti alle votazioni del serale di Amici 21, ovvero Stash Fiordispino.

Stash Fiordispino elogia Luigi Strangis

Nella sua opinione espressa a margine della cover personalizzata che Luigi Stangis ha eseguito sulle note di Un’emozione da poco, il giudice Stash ha rilasciato nel dettaglio il seguente giudizio di approvazione: “Hai cantato la canzone di una grande artista. Sei stato rispettoso sia della canzone che del tuo percorso”.

Insomma, il leader dei The Kolors, che ad Amici ha avviato in passato la sua carriera musica proprio come Luigi Strangis, in qualità di concorrente cantautore e musicista, sembra promuovere a pieni voti il pupillo di Rudy Zerbi.

Nel frattempo, Luigi vive un momento di sconforto ad Amici 21, in occasione della convocazione di Lorella Cuccarini, che rimprovera a Strangis di averle dato dell’ipocrita in seguito ad un guanto di sfida stabilito tra lui e Alex (Alessandro Rina).

