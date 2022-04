Amici 21, Luigi Strangis crolla: è crisi?/ “A volte mi isolo”

Amici 21, Luigi Strangis prova Io vagabondo: si accende la competizione con Albe

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, atteso per il 23 aprile 2022 su Canale 5, Luigi Strangis vive un momento di sfogo e tensione nella casetta dei talenti di Canale 5. Il momento al cardiopalmo si registra nel daytime del talent, che anticipa il nuovo appuntamento serale. Mentre esplode in lacrime alle prese con le prove per il guanto che lo chiama a sfidare Albe (Alberto La Malfa) al sesto serale, in una rivisitazione di Io vagabondo dei Nomadi – Luigi si lascia andare ad uno sfogo con il vocal coach. Incalzato da quest’ultimo sulle barre scritte di suo pugno per la cover personalizzata – che trattano della solitudine- visibilmente commosso il cantante dichiara: “In generale parla un po’ di me, che non ho mai parlato di me. E’ per le barre che piango ed è sempre lì che viene fuori. È che io a volte mi isolo, o meglio tendo ad isolarmi. A volte preferisco isolarmi, anziché sentire altre cose. Ma è un mio modo di fare” .

Amici 21, Luigi provato in sala prove

Il momento di sfogo per Luigi Strangis si fa via via dai toni sempre più intimisti e introspettivi, e, viste le sue lacrime, il cantante si palesa provato mentre è in corsa per il montepremi di Amici 21. “Non è che mi isolano gli altri e tutto quanto – fa sapere, lasciandosi andare in preda ad un pianto liberatorio-. Perché spesso e volentieri esternando non vengo capito e io faccio fatica a esternare. Però scrivo nella musica, parlo nella musica. Compenso tutto lì. Ma qua sto imparando un po’ a sfogarmi di più”.

Uno sfogo molto forte e che, intanto, preoccupa non poco i fan di Luigi, rispetto ad una possibile crisi personale e artistica del cantante di Partirò da zero.

