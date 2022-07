Amici 21: Luigi Strangis oltre il successo, la malattia/ “Ho ascoltato il mio corpo e…”

Luigi Strangis si racconta dopo Amici 21

Dopo aver conseguito la vittoria assoluta di Amici 21 di Maria De Filippi, Luigi Strangis ha rilasciato un’intervista concessa a Dimmi di te, format condotto da Lorella Cuccarini, in cui si è raccontato come persona e artista. Nell’intervista post-talent show Luigi Strangis esordisce parlando della malattia che lui fronteggia da anni, il diabete: “E’ una malattia che non scegli e dipende come te la vivi. Devi abituarti a vivere con una cosa che non ti aspetti mai ma è una cosa con cui ci si può convivere. A 16 anni ho avuto l’esordio e poi ho iniziato a capire quello che stava succedendo. Ho ascoltato il mio corpo e ho capito cosa potevo fare e cosa no”.

Luigi Strangis/ Dopo Battiti Live il primo tour, ma i fan chiedono nuove date

Nonostante la patologia da cui è affetta, Luigi sceglie di impegnare anima e corpo per la sua musica, che è amata da molti, tanto che il suo primo album Strangis è debuttato al rilascio alla #1 nella Top album di FIMI. Nell’intervista, inoltre, il giovane cantante e polistrumentista non si è risparmiato neanche sul conto di Maria De Filippi, che produce e conduce Amici, il talent che ha reso celebre Luigi Strangis: “Maria non so come descriverla. Come fai a descrivere con parole una persona così? Per me è stata una seconda madre che ha dato tanto a me stesso. Ha sempre la parola, descriverla è la cosa più difficile del mondo, non basterebbero mille canzoni. Io la adoro. Riesce ad ascoltare quel poco che dico”.

Luigi Strangis annuncia il primo tour dopo Amici 21/ Le date dei concerti

Luigi e il rapporto con il “rivale” Alex

Inoltre, l’intervistato non lesina dichiarazioni neanche sul conto dell’acerrimo rivale ad Amici 21, Alex al secolo Alessandro Rina, con cui si è trovato a condividere la medesima casa discografica che li tiene sotto contratto, la 21CO: “Con Alex ci sono stati momenti in cui non parlavamo più di tanto ma paradossalmente il non parlare ci ha aiutato a tornare normali, come se nulla fosse. Ci vogliamo bene. Il percorso ci ha portato a stare contro ma non ci siamo lasciati andare. Sbagliamo tutti, ho sbagliato anch’io con lui”. Voci di corridoio, intanto, non escludono una possibile partecipazione di Luigi a Sanremo 2023, anche nell’ipotesi di un duetto con Alex.

LUIGI STRANGIS A TIM SUMMER HITS/ La reazione di Stefano De Martino è inaspettata

Ma qual è stato il momento più buio per il nuovo talento della musica italiana e promessa di Amici 21? “Il momento più difficile è stata la settimana prima della finale (di Amici, ndr), perchè ho lavorato davvero tanto. Ho cercato di fare tutto e avevo ansia ma mi sono ripreso ed è andata bene. Da piccolo ero un bambino attivo, la musica mi ha sempre accompagnato ma non sono cambiato più di tanto. Ero un ragazzo normale. Ho iniziato a suonare a 3 anni e da è nata la passione per la musica!…. La scrittura è iniziata a 14 anni con una band punk ma poi ho fatto tutto da solo. Ho sempre scritto quello che pensavo. L’album è un pezzo di me, se non tutto me. C’è tanta libertà, ci sono tante emozioni”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA