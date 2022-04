Amici 21, Luigi Strangis “sbanca” su iTunes!/ Il nuovo singolo “Tienimi stanotte” non ha rivali!

Luigi Strangis, il cantate di Amici 21 scala le classifiche con il nuovo singolo!

Alla vigilia del settimo serale di Amici 21, atteso per il 30 aprile 2022 su Canale 5, Luigi Strangis prosegue la sua corsa per il montepremi finale del talent senza il rivale amico LDA, suo compagno di squadra eliminato al sesto serale tra le contestazioni social più disparate. E nell’attesa per il nuovo appuntamento TV, il cantautore e musicista pupillo di Rudy Zerbi rilascia in data odierna -30 aprile 2022- il nuovo singolo Tienimi stanotte, dalle sonorità eclettiche pop-rock. Dopo aver stregato il pubblico di Canale 5 nel duetto registrato insieme a LDA sulle note di Se piovesse il tuo nome di Elisa (al guanto che li ha visti perdere la sfida contro Alex e Sissi pupilli di Lorella Cuccarini, tra le annesse polemiche rivolte alla giuria), Luigi torna a sorprendere il suo fandom e raggiunge un importante traguardo.

Il nuovo singolo Tienimi stanotte, a poche ore dal rilascio, debutta alla posizione #1 nella classifica Top Songs di iTunes Italia! Luigi Strangis, quindi, sbaraglia la concorrenza degli altri inediti lanciati in questi giorni dai concorrenti di Amici 21, Albe e il singolo Karma, Alex e il singolo Senza chiedere permesso, Sissi e il singolo Danshari e LDA (eliminato da Amici 21) e il singolo Bandana (che al debutto ha raggiunto la #2 in classifica, tra gli altri record del 19enne, il quale ha appena annunciato il rilascio del primo album di inediti previsto a maggio 2022).

Oltre i guanti di sfida iniqui e o commenti disumani di haters- tra le altre avversità- #LuigiStrangis si conquista la #1 nella Top Songs chart di iTunes Italy, con #TienimiStanotte! 🤩 #Amici21 pic.twitter.com/7hLg31jBsU — Serena Granato (@SerenaGranato90) April 30, 2022

Testo di Tienimi Stanotte: Luigi Strangis canta il nuovo singolo

Al sesto serale di Amici 21, tra le altre prove della competizione Luigi Strangis ha presentato in anteprima assoluta al pubblico di Canale 5 il nuovo singolo, dal titolo Tienimi stanotte. Di seguito, il testo integrale dell’inedito che è ora alla #1 su iTunes, nella Top Songs chart:

La prima cosa che penso quando mi sveglio

Mi infilo i vestiti e sembro te

Ho ancora la tua pelle addosso sulle ossa

Il tuo inchiostro addosso sulle ossa

La prima cosa che penso quando t’incontro

Scelgo te

Ho ancora il mio sbaglio addosso sulle ossa

Il tuo sbaglio addosso sulle ossa

E niente è così, niente è così na na

Niente è come noi na na na na na

E niente è così, niente è così na na

Niente è come noi

Tu tienimi stanotte

Domani non lo so

Ma chi se ne fotte

O tu tienimi stanotte

Andiamo di poesie

Le tue le mie

Le cose che stanotte

Non possiamo fare ma rimarranno fatte

Tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotte

Sei l’ultima e la prima volta

Tienimi stanotte

C’è un cuore che sanguina

(Senza te)

Sei l’ultima e la prima volta

Tienimi stanotte

C’è un sole che lacrima

(Senza te)

E sono al tappeto

M’innamoro sicuro

Il mondo è una bestia

Nei tuoi occhi mi curo

Sei l’ultima e la prima volta

Na na na na na

L’ultima e la prima

Na na na na na

Tu tienimi stanotte

Domani non lo so

Ma chi se ne fotte

No tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotte

Sei l’ultima e la prima volta

Tienimi stanotte

C’è un cuore che sanguina

(Senza te)

Sei l’ultima e la prima volta

Tienimi stanotte

C’è un sole che lacrima

(Senza te)

E sono al tappeto

M’innamoro sicuro

Il mondo è una bestia

Nei tuoi occhi mi curo

Sei l’ultima e la prima volta

Na na na na na

L’ultima e la prima

Na na na na na

