Amici 21: Luigi Strangis, ‘Tienimi stanotte’ dedicata a Carola?/ “Ecco la verità”

Amici 21, Luigi Strangis e il successo di Tienimi stanotte: a chi è dedicata la canzone?

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21, nonostante la malattia da cui è affetto, il diabete, e ora Luigi Strangis è tendenza su Youtube (posizionato alla #12 con il video-audio del singolo in TOP 20, tra le tendenze su YouTube Italia) con il singolo Tienimi stanotte, apripista del primo album di studio dal titolo Strangis del cantante, in uscita il 3 giugno 2022. Il cantautore e polistrumentista si è rivelato il vincitore morale di Amici 21, ottenendo -alla finale dello show- la vittoria del circuito canto, il montepremi finale del talent, l’invito a prendere parte al Future Hits di Radio Zeta e il premio Radio conferito a Tienimi stanotte, un’up tempo scritta dall’ex Amici Giordana Angi e prodotta da Luigi Stangis e Gabriele Cannarozzo, sotto la cura artistica della nuova casa discografica nata in seno ad Amici e di cui Briga e la Angi so co-founder, la 21CO.

Ma a chi è dedicata la pop-rock song, che si candida all’elezione di nuovo tormentone dell’estate e che, in questo, fa concorrenza a Bandana, singolo apripista del primo album di LDA?

Luigi parla di Carola Puddu in Tienimi stanotte?

Ce ne ha parlato il diretto interessato, in occasione di un intervento concesso a Generazione Z, trasmissione di Rai 2 che è presentata da Monica Setta. Incalzato dalle domande della conduttrice, che in particolare si è palesata curiosa di sapere se Luigi Strangis fosse innamorato, il cantautore ha sconfessato tutte le voci che lo vedono al fianco di una ragazza, che è da molti indicata come Carola Puddu, la ballerina che il cantante ha conosciuto ad Amici 21 e con la quale si è creata una forte intesa. Questo, però, senza mai l’ufficializzazione di una storia d’amore.

“È una dedica a me stesso, di lasciarmi andare e vivere le cose”, è stata la replica del cantante e vincitore assoluto di Amici 21, che tra il montepremi del circuito canto e quello finale del talent ha portato a casa un bottino del valore di 150mila euro in gettoni d’oro. Insomma, la canzone di Amici 21 dal sound pop-rock e dalle atmosfere infuocate e al contempo romantiche altro non vuole essere che un invito a cogliere l’attimo, anche nel cuore della notte, a luci spente, quando tutto sembra spento e sembra non esserci un’uscita.

Nel frattempo, dal canale ufficiale di Luigi Strangis, su Youtube Italia, è stato pubblicato il lyric video di Tienimi stanotte.

