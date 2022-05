Amici 21, Luigi Strangis vincitore?/ “Tienimi stanotte” la sua arma segreta…

Amici 21, finale: Luigi Strangis favorito per i bookmakers per la vittoria

Quando ormai mancano poche ore alla messa in onda della finale di Amici 21, attesa per la prima serata del 15 maggio 2022 su Canale 5, i principali siti di scommesse Sisal, Snai e Planetwin hanno rivelato i dati relativi alle quotazioni dei sei concorrenti, stilati per fornire il nome del papabile vincitore finale del talent. Dai dati in questione, però si possono evincere anche i nomi dei papabili vincitori dei due circuiti competitor nel contest di Amici 21, che sono canto e ballo. Infatti, nella relativa classifica disegnata dagli scommettitori sul vincitore finale del talent, che si va delineando a poche ore dalla diretta finale di Amici 21, si posiziona al primo posto Luigi Strangis, il quale a sorpresa ha superato Sissi (Silvia Cesana), considerata fino a qualche giorno fa la possibile vincitrice.

Il cantante, nonché pupillo di Rudy Zerbi nel talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, è il primo talento su cui i bookmakers puntano come possibile vincitore per quanto riguarda il circuito canto, che prevede in palio un montepremi specifico, del valore di 50mila euro. Ma l’allievo è considerato anche papabile vincitore finale di Amici 2022, di conseguenza potrebbe essere vicino anche al montepremi finale del valore di 150mila euro. Ma in palio non ci sono solo i montepremi oggi, perché sono previsti anche altro tipo di riconoscimenti per i sei finalisti di Amici 21. Basti pensare, ad esempio, al premio Siae e al premio delle Radio per quanto riguarda il brano inedito più radiofonico, i quali spettano in entrambi i casi ai cantanti.

Sarà testa a testa tra Luigi Strangis e Alex per la vittoria della categoria canto?

Sono diversi i premi in palio oggi ad Amici 21, anche se il titolo più ambito è ovviamente quello di vincitore dell’edizione 2022 del talent di Maria De Filippi. Tra i finalisti in gara il favorito alla vittoria finale è proprio Luigi Strangis, quindi non solo per quanto concerne il circuito canto. Le quote parlano chiaro e confermano appunto le sensazioni riguardo il possibile destino del giovane cantante: Snai e Sial lo quotano a 2.25, mentre Planetwin a 2.20. Non c’è una grande differenza, dunque, tra le analisi dei bookmakers, anzi emerge chiaramente quanto venga appunto considerato papabile vincitore di Amici 2022. Ma ciò vale sulla carta, la sfida ovviamente è tutta da giocare e questo talent nella sua storia ha dimostrato quanto alla fine le previsioni possano essere sovvertite.

