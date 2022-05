Amici 21, Marco Mengoni canta “Santa Britney liberata” in No Stress/ Svetta su iTunes

Amici 21, Marco Mengoni canta No stress: il significato del singolo #1 su iTunes Italy

La semifinale di Amici 21 ha regalato ai telespettatori di Canale 5 una serata all’insegna dell’intrattenimento al cardiopalmo, con la decretazione a sorpresa dei 6 finalisti, un eliminato, e l’attesa ospitata tv di Marco Mengoni. Il cantante ed ex pupillo di Morgan a X factor Italy, in occasione del suo ritorno ad Amici di Maria De Filippi, ha presentato in esclusiva il nuovo singolo No stress, che segue al fortunato rilascio dell’album Materia Terra. Il singolo dalle sonorità dance-pop è debuttato alla #1 nella Top Songs chart su iTunes Italy e parla di libertà e liberazione, due temi all’ultimo grido social e di tendenza, con chiari riferimenti al caso dell’anno 2021-2022 di Britney Spears.

La reginetta del pop, lo scorso novembre 2021, veniva liberata dalla conservatorship, ovvero la sentenza che la giudicava sin dal 2008 incapace di agire per se stessa, vincolata alla tutela dei conservators, tra cui il padre Jamie Spears, a cui lei doveva chiedere l’autorizzazione per compiere diverse libertà, come quelle di sposarsi e di avere figli. Ma una sentenza della Superiour Court di Los Angeles, emanata dalla giudice Brenda Penny, ha liberato dalla conservatorship “La Santa del POP”, e Marco Mengoni lo celebra nel suo manifesto Pop e inno alla libertà e alla liberazione presentato ad Amici 21, No stress: “Che serata illuminata, Santa Britney Liberata!”.

Testo e significato di No stress di Marco Mengoni

Il singolo, che Marco Mengoni ha presentato alla semifinale di Amici 21 totally live, contornato dal corpo di ballo dei professionisti del talent, esorta anche alla riflessione generale sulla gabbia rappresentata dagli schemi e dai ritmi frenetici dettati dal mondo moderno. “Non serve correre…”, canta non a caso la popstar Marco in No stress, quando si avvicina il suo debutto al tour Marco Mengoni live negli Stadi 2022, in partenza in estate 2022.

In data odierna, 8 maggio 2022, Marco Mengoni con No stress staziona alla #3 nella Top songs chart di iTunes Italy, alle spalle di Elodie #2 con Bagno a mezzanotte e Lady Gaga #1 con Hold my hand. E non solo. Il brano si impone alla #34 tra le tendenze per la musica su YouTube Italia.



Di seguito il testo integrale del brano:

Nuvole nel cielo marshmallow

Gioventù bruciata in ostello

Fa buio nelle retrovie

Ma se arrivi tu, torna un sole yellow

Forse tu hai ragione, io sbaglio

Mi dici dove corri, John Rambo?

Diversi come techno e tango

Easy rider, spando

Hey, baby

Mi piace quando gridi forte come gli hooligans

La vita è cattiva, fai un passo di dance

Hey, baby

No stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se

Sotto le stelle

Il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Che serata illuminata!

Santa Britney liberata

Forse è tutto un karaoke in playback

Non c’è più feeling, no funk

No feeling, no punk

Dormivi? No doubt

Tanto so che lo sai

Hey, baby

Mi piace quando gridi forte come gli hooligans

La vita è cattiva, fai un passo di dance

Hey, baby

No stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se

Sotto le stelle

Il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

E vedi che non serve correre?

(No stress)

È vero che oggi danno nuvole

(No stress)

Anche sentirci alieni a volte ci fa bene

Che il buio se ne va

Hey, baby

No stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se

Sotto le stelle

Il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

