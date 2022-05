Amici 21, Maria De Filippi bacchetta Alex e Luigi/ “Facciamo chiarezza “

Amici 21, Alex e Luigi chiariscono sul loro rapporto: c’entra Maria De Filippi

Tempo di chiarimento per Alex (Alessandro Rina) e Luigi Strangis, ad Amici 21. Così com’è emerso nel daytime di Amici 21, andato in onda in data odierna 8 maggio 2022 su Canale 5, la conduttrice Maria De Filippi ha esortato i due competitor finalisti del talent a spiegare al pubblico tv cosa ci sia alla base del tira e molla di cui sono diventati protagonisti nel corso del percorso formativo avviato ad Amici 21. In più occasioni, anche a margine delle frecciatine ricevute da Alex – che in replica alle contestazioni sollevate dal mentore Rudy Zerbi – ha fatto notare che lui non scriva molta musica, Luigi ha dichiarato di farsi scivolare addosso tutto per il diabete di cui affetto. Una malattia che tenderebbe a peggiorare le sue condizioni di salute quando lui è sottoposto in allo stress. Da qui, quindi, la volontà della conduttrice di giungere ad un confronto immediato tra Alex e Luigi, quando manca ormai poco alla finale di Amici 21.

“Mi piacerebbe se voi faceste chiarezza, anche a costo di non mandare in onda nulla se non volete”, dichiara la conduttrice tv incalzando Alex e Luigi sui loro rapporti altalenanti. “Gli incontri nella vita sono abbastanza rari e a volte va conservato il buono, se c’è stato, chiariamolo”, prosegue poi la conduttrice tv. A questo punto, incalzati sul loro trascorso ad Amici 21, seppur ammettendo di stimarsi reciprocamente i due concorrenti non nascondono di avere dei conti lasciati in sospeso tra loro. In particolare Luigi ammette tra i difetti di Alex: “Alex a volte è troppo testardo e poco ragionevole. A volte è bene essere meno scontrosi e ragionare di più”.

Alex e Luigi verso la riappacificazione ad Amici 21?

E Alex poi fa sapere:” Non so dirti nemmeno io cos’è successo. Non so come siamo finiti oggi a sorriderci di nuovo né come siamo finiti a non calcolarci”. Nel suo intervento Alex, poi, non ha escluso che l’astio avuto ad oggi con Luigi possa essersi innescato per via della competizione con quest’ultimo al talent. Ma tra i due competitor, visto il chiarimento, potrebbe concludersi un cerchio e cominciare un nuovo inizio. Magari quello di una riappacificazione, in prospettiva della finale di Amici 21, che decreterà un vincitore nel canto, uno nel ballo e un vincitore assoluto del talent.

