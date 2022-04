Amici 21, Maria De Filippi “Stavo per svenire in diretta”/ Confessione choc

Maria De Filippi si confida con Luigi Strangis, ad Amici 21: spunta un malore

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, atteso per il 16 aprile 2022, Maria De Filippi si intrattiene in un dialogo intimista con Luigi Strangis, che le racconta della malattia diagnosticatagli a soli 16 anni, il diabete, e la conduttrice rilascia una confessione choc su un malore che l’ha coinvolta sia dal punto di vista fisico che emotivo. Nella sua rivelazione, Luigi Strangis dichiara di vedersi costretto a gestire le emozioni in tv, dal momento che soffre di diabete: “L’adrenalina inibisce effetto dell’insulina, sale la glicemia… se sono arrabbiato, triste e spreco energie, vado in ipoglicemia, per cui in tal caso spesso consumo zucchero quando sono in puntata, perché mi sento di svenire”. In replica alle dichiarazioni inaspettate di Luigi Strangis, Maria De Filippi poi racconta di un malore che l’ha coinvolta nel corso di una diretta vissuta in preda al panico, in tv.

Nel dettaglio, la confidenza che Maria De Filippi rilascia ai microfoni di Amici 21 riprende testualmente quanto segue: “Ero in diretta, dissi sto per svenire. Avevo quella sensazione, mi venne il panico, svenire lì era un disastro. All’epoca c’era Luca Zanforlin vicino a me, dissi “continua tu” e scappai fuori”. La conduttrice di Amici 21, poi, prosegue con ulteriori dettagli del suo momento di debolezza ormai di dominio pubblico, per cui la sua carriera si sarebbe potuta rivelare compromessa: ” Vidi che la pressione era ok, pian piano rientrai. Non so cosa successe, per un anno mi sono trascinata la paura. Se l’avessi avuta tutti i giorni non sarebbe stato facile”.

Oltre la paura top-secret svelata da Maria De Filippi, nel dialogo registratosi tra la conduttrice e il cantante concorrente di Amici 21, emerge il timore che oggi sente Luigi Strangis: “Ho il timore di uscire dal talent, dal momento che la giuria può cambiare valutazioni, però non ci penso. Cosa mi porto via da qua? Tutto, io mi sento cresciuto. Davvero tanto, nella scrittura, musicalmente, come persona, mi piace… Ti dico che mi è piaciuto tanto Amici 21, anche perché determinate emozioni non le avrei vissute fuori”.

