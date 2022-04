Amici 21, Michele Esposito balla sui tacchi/ Il medley sorprende

Amici 21, Michele esegue una choreo di girling al serale

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, Michele Esposito fa incetta di consensi con il video della sua esibizione sulle note di un medley eseguito al quinto serale del talent. Si tratta dell’esibizione di un medley che Michele ha eseguito sulle note di 3 pezzi cult della musica internazionale e italiana, ovvero Sorry di Mardonna, L’essenziale di Marco Megoni e Cry me a river di Justin Timberlake. Nel medley diventato virale in queste ore sul canale Youtube di Amici 21, Michele esordisce ballando sulle note di Madonna con i tacchi ai piedi in bella vista, a dimostrazione del fatto di essere un ballerino versatile e non solo classico, capace persino di improvvisarsi nello stile girlin’, in voga nella danza d’oltreoceano.

Michele Esposito e il passato tra studio e lavoro

Michele Esposito è uno dei candidati alla vittoria del circuito danza di Amici 21. il pupillo di Alessandra Celentano, inoltre, potrebbe conseguire ance la vittoria del montepremi finale, rivelandosi al contempo, oltre che come vincitore della danza, anche il vincitore assoluto del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Oltre ai consensi dei fan, Michele Esposito vanta il totale sostegno della mentore Alessandra Celentano e quello dei 3 giudici adibiti alle votazioni del serale di Amcii 21, ovvero Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino.

