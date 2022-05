Amici 21, Michele sorpreso dai genitori/ “Abbiamo sofferto la tua mancanza…”

Amici 21, Michele protagonista di un momento tv con la famiglia

Quando ormai manca sempre meno alla finale di Amici 21, la cui messa in onda è attesa per il 15 maggio 2022 su Canale 5, Michele Esposito riceve una sorpresa in studio dai genitori. Come trapela dal daytime del talent in onda il 10 maggio, il ballerino di danza classica e pupillo di Alessandra Celentano viene chiamato dalla produzione Mediaset ad esibirsi in un assolo di danza nello studio tv, al netto del pubblico spettante. L’esibizione è intensa e vede il ballerino esibirsi con la luce di un solo faro che lo illumina. Questo, del tutto ignaro che in studio vi siano i genitori ad assistere alla sua performance, oltretutto visibilmente commossi. Non appena terminata l’esibizione, le luci dello studio espongono in bella per Michele i due genitori, ospiti in studio, e al ballerino visibilmente emozionato quest’ultimi quindi dichiarano : “Sei rimasto bloccato?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

La visita dei due genitori, che per anni hanno patito il peso della lontananza di Michele da casa – dovuta agli studi che da piccolo il ballerino ha intrapreso in un collegio sito in Svizzera, per amore della danza classica- assume via via toni sempre più struggenti, con la madre di lui che dichiara al ballerino: “Dentro i nostri cuori abbiamo sofferto la tua mancanza. Ami tantissimo la danza, per questo mi sono sacrificata a non tenerti vicino a me quando eri piccolo”. Ma non è tutto. I genitori di Michele si espongono sulla condotta del ballerino ad Amici 21 Se da una parte i genitori di Michele sembrano orgogliosi del percorso di studio maturato negli anni da parte del giovane concorrente di Amici 21, nella danza classica, dall’altra parte la madre di lui si sente in dovere di dare un consiglio al figlio sul personale. Rispetto alla condotta che lui ha assunto nella scuola di Canale 5, quindi, la donna dichiara al figlio: “So che vuoi fare il duro e forte ma devi parlare di più”. Che il pupillo di Alessandra Celentano possa cominciare ad aprirsi di più nei rapporti con i conoscenti, su consiglio della madre? MICHELE, FINALISTA AMICI 2022/ Vince la seconda manche e vola in finale!

