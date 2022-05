Amici 21, Nunzio a Maria De Filippi/ “Hai colmato il vuoto della mancanza di mamma…”

Amici 21, Nunzio ed il primo post dopo l’eliminazione

A distanza di poche ore dalla sua eliminazione dal settimo serale di Amici 21, il ballerino Nunzio Stancampiano ha fatto ritorno sui social (dove su Instagram ha un seguito di oltre 257 mila follower). Il suo primo pensiero non poteva che andare a Maria De Filippi, la sua “mamma artistica”, colei che ha reso possibile la realizzazione di un grande sogno. Dopo le parole a Raimondo Todaro e quelle anche ad Alessandra Celentano che ha definito “cattivissima” nei suoi confronti pur dicendosi comunque grado per tutto ciò che ha fatto per lui, non poteva mancare un suo commento destinato a Maria De Filippi.

Nel suo primo post Instagram dopo essere stato eliminato, Nunzio si mostra in una foto tratta proprio dalla sua esperienza ad Amici 21, accompagnata da una serie di pensieri, riflessioni ed ovviamente ringraziamenti. “Eccomi qua! Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto… in primis Amici che mi ha regalato un sogno che perseguivo sin da bambino”, ha esordito il ballerino. Ma la lista dei ringraziamenti è lunghissima.

Il ringraziamento speciale di Nunzio a Maria De Filippi

In cima alla lista di persone che Nunzio ha voluto ringraziare e che gravitano attorno al mondo di Amici 21 c’è sicuramente Raimondo Todaro, colui che, come scrive lo stesso ballerino: “ha scommesso su di me andando contro tutti e tutto, sei stato il mio punto di riferimento per tanti anni, ma soprattutto in questo percorso”. Todaro è infatti il maestro che lo ha seguito sin dall’inizio dei suoi primi passi nel mondo della danza. Nunzio ha voluto poi ringraziare tutti i colleghi professionisti, “in particolare Francesca Tocca e Umberto Gaudino per il lavoro svolto con me in sala e per il sostegno datomi nei momenti di cedimento fisico e morale”.

Non poteva mancare un ringraziamento speciale ai suoi compagni di avventura che hanno condiviso con lui l’esperienza di Amici 21. A loro Nunzio ha detto: “grazie per avermi fatto sentire a casa”. Infine il ballerino ha voluto rivolgere un pensiero sia ad Alessandra Celentano che a Maria De Filippi. “Un pensiero affettuoso alla maestra Alessandra Celentano che è stata capace di mettermi in competizione con me stesso, tirando fuori lati del mio carattere a me sconosciuti”, ha scritto. In ultimo, il ringraziamento forse più importante, quello che Nunzio ha destinato alla vera anima di Amici 21: “Un “GRAZIE” speciale a te Maria che sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre creduto in me, ti voglio bene. Un bacio. Il vostro Nunzio”.

