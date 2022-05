Amici 21, Nunzio accoglienza da star/ Bagno di folla al rientro a casa

Amici 21, Nunzio Stancampiano torna a casa in aeroporto

Il settimo serale di Amici 21, andato in onda sabato 30 aprile 2022 su Canale 5, ha segnato l’eliminazione dal talent di Nunzio Stancampiano, battuto al ballottaggio finale da Albe (Alberto La Malfa). Sulla scia delle varie polemiche social che vedono i fan del latinista e del cantautore pop contestare il ballottaggio finale dell’ultimo serale del talent, in quanto tacciano i giudici Stash Fiordispino, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia di aver impoverito lo show di Canale 5, mandando a rischio due colonne portanti di Amici 21, Nunzio consegue il suo riscatto al rientro a casa.

All’aeroporto di Catania, infatti, il Primo Maggio il ballerino latinista originario di Adrano viene accolto da un bagno di folla che spetterebbe ad una pop-star rodata nel mondo dello showbiz. Un’accoglienza rispetto alla quale Nunzio sembra palesarsi entusiasta e al contempo incredulo. Oltre all’abbraccio con i familiari, non sono mancati per lui gli scatti con i fedeli supporters, selfie, ed autografi, segno che il latinista è ormai una star di Adrano. Non a caso il latinista di Raimondo Todaro sarà ricevuto il 3 maggio 2022 dal sindaco di Catania in Municipio, Mancuso, per un invito a un ricevimento ufficiale da destinarsi al 10 maggio 2022.

Nunzio Stancampiano ricevuto dal sindaco Mancuso, dopo Amici 21

Fabio Maria Mancuso, sindaco di Adrano, riceverà il 10 maggio Nunzio Stancampiano, ormai superstar adranita per il suo enorme contributo ed influenza artistici nel mondo della tv e dello showbiz, nel palco delle autorità per la partenza da Adrano del giro d’Italia delle bici a pedalata assistita, e-Giro. Uno spettacolo di Nunzio è, invece, previsto questa estate ad Adrano, così come viene annunciato in queste ore dalle anticipazioni riprese dal sito beninformato TV Adrano.com.

Insomma, nonostante l’eliminazione da Amici 21, Nunzio Stancampiano sembra aver spiccato il volo da solo-artist, per la gioia dei suoi fedeli supporters e dell’insegnante Raimondo Todaro, con cui ha ricucito i rapporti proprio attraverso il talent, dopo un periodo di alti e bassi tra loro.

