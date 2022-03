Amici 21, Nunzio dà lezioni alla Celentano / “Il tutorial per la non esperta”

Amici 21, Nunzio “sfida” Alessandra Celentano a colpi di lezioni: l’allievo diventa una web-star

In vista del terzo serale di Amici 21, atteso per il prossimo 2 aprile 2022 su Canale 5, Nunzio Stancampiano sorprende i telespettatori, dividendo l’occhio pubblico a metà sul suo conto, dal momento che ha lanciato una provocazione ad Alessandra Celentano, che nel daytime settimanale in corso gli ha rivolto un nuovo guanto di sfida. La prova che la maestra di danza classica rivolge a Nunzio chiama il ballerino latinista e pupillo di Raimondo Todaro in coppia con la compagna di squadra Serena Carella a dare battaglia alla coppia del suo team, formata da Michele Esposito e Carola Puddu. Il guanto consiste nel mettersi in discussione nella danza, su una coreografia improntata su più stili, e la difficoltà consiste nella capacità di staging di coppia.

Amici 21, Serena in crisi per la Celentano scoppia in lacrime/ "Non mi fa bene"

Così come spiega la Celentano a corredo dell’rvm del guanto di sfida, lanciato per il terzo serale di Amici 21, quando si decreteranno almeno 2 tra le 3 possibili eliminazioni previste dal regolamento del talent: “Questo passo a due è per dimostrare che possono fare altro e non solo il loro stile, i talenti nel ballo. L’uomo è al servizio della donna e dovrà saper gestire la partner, Nunzio fa balli di coppia ma potrebbe trovarsi in difficoltà nel dover tenere su Serena (il riferimento è al peso corporeo di Serena, che per Alessandra non è da ritenersi idineo rispetto ai canoni classici previsti per un danzatore di livello)… in una presa che potrebbe essere semplificata nel loro caso dal maestro Montesso. Un pas de duex di diversi stili, che mostra la completezza della danza di cui parlo sempre”. Insomma la prova consiste nel mettere in discussione i ballerini Nunzio e Serena in fatto di versatilità e la maestra è certa di poter contare sulla completezza dei suoi pupilli, Carola e Michele. Ma, intanto, Nunzio la sfida a colpi di lezioni di ballo latino, che è la sua roccaforte, diventando così una webstar indiscussa di Amici 21.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano fidanzati/ Choc "Io e lei abbiamo avuto una storia"

Il tutorial di Nunzio Stancampiano ad Amici 21 è virale

In un video tutorial registrato ad Amici 21 e titolato “il savoir faire di Nunzio”, Nunzio Stancampiano lancia una provocazione alla maestra avversa nella scuola, Alessandra Celentano, impartendole a distanza lezioni di balli latino-americani. “Maestra Celentano, questo che sta che sta per vedere è un tutorial sulle danze latino americane, dato che come da lei detto non è un’esperta in questo campo. Il savoir faire di Nunzio, in giacca, e lei dice che Nunzio è non di classe… Ma io ci so fare. La classe è anche un Nunzio spavaldo, arrogante. Si parte dalla rumba. Lei conoscerà a pieno questo ballo, le faccio vedere la musica in fasi, non vado a toccare coreo mastodontiche. Le mostro semplici passi”, dichiara nel video il latinista e pupillo di Raimondo Todaro. E la domanda che sorge spontanea è: come reagirà Alessandra Celentano alla provocazione di Nunzio, al terzo serale di Amici 21? Che la maestra possa considerare il gesto di Nunzio un affronto?

NUNZIO, AMICI 2022/ Alessandra Celentano attacca: "È coatto e spavaldo"

Nel frattempo, il latinista divide l’opinione dell’occhio pubblico tra le reazioni più disparate nel web, per il suo tutorial di latino, che sono perlopiù di consenso a favore del ragazzo: “Senza Nunzio, che noia sarebbe?”; “Nunzio sei il numero uno, ti ho rivalutato in positivo”; “Ma sto morendo”; “Per Nunzio si apre una carriera televisiva”.

Che Nunzio possa rivelarsi uno dei prossimi eliminati dal talent di Maria De Filippi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)













© RIPRODUZIONE RISERVATA