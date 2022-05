Amici 21, Nunzio: dedica di Raimondo Todaro/ “Orgoglioso di quello che abbiamo fatto”

Durante il settimo serale di Amici 21 il concorrente eliminato è stato Nunzio Stancampiano, che dopo aver saputo il verdetto della giuria ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno aiutato all’interno del percorso ad Amici 21, primo fra tutti il suo maestro Raimondo Todaro. Il ragazzo prima di lasciare la casetta in cui si trovava con tutti gli altri concorrenti del talent ha ringraziato pubblicamente il suo maestro, con cui durante il suo percorso ha vissuto momenti di alti e bassi.

Il ballerino ha detto: “Devo ringraziare in primis Raimondo, con me si è comportato da vero signore. Le ne ho dette di tutti i colori ma se mi sono permesso è perché mi ha cresciuto e lo reputo come un fratello e un padre nella danza per me. Lo vorrei ringraziare anche perché mi ha permesso di vivere la più bella esperienza della mia vita e quindi gli voglio dire grazie”.

Raimondo Todaro risponde a Nunzio Stancampiano dopo l’eliminazione

Raimondo Todaro questa mattina ha subito voluto rispondere al messaggio di affetto di Nunzio Stancampiano pubblicando sul suo profilo Instagram il video del ragazzo accompagnato da una dolce didascalia: “Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto, anche quando eravamo distanti. Grazie a te per le emozioni che mi hai dato nella carriera agonistica prima e ad Amici poi. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme!”.

Tra i commenti al post del professore della scuola di Amici21 molti spettatori hanno fatto i complimenti ad entrambi i ballerini per aver dato uno spettacolo degno di nota all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, elogiando soprattutto le forti capacità comunicative con tutti li allievi e non solo.

