Amici 21, Nunzio eliminato settimo serale/ “La Celentano è stata cattiva con me ma…”

Amici 21, Nunzio Stancampiano è l’eliminato del settimo serale

Il nuovo e settimo serale di Amici 21, in onda il 30 aprile 2022 su Canale 5, registra il ballottaggio tra le due colonne portanti del talent in corso, Albe (Alberto La Malfa ) e Nunzio Stancampiano (peraltro molto dibattuto in rete, dove in particolare si contesta alla giuria che non siano andati al ballottaggio Sissi e Dario, in quanto risultati come gli anelli deboli della puntata). A uscire dal talent, per il volere dei 3 giudici Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino è alla fine stato Nunzio, il quale ha rilasciato delle prime dichiarazioni a caldo a margine della sua sconfitta, reduce da nen 4 ballottaggi vinti al talent, tra cui quello tanto dibattuto in rete in quanto che lo ha visto battere il figlio di Gigi D’Alessio e il talento record nel canto, LDA.

“Il Nunzio che è entrato era troppo sicuro di sé, troppo spavaldo -ammette, incalzato da Wittytv sul suo percorso formativo avviato nella celebre scuola, l’undicesimo eliminato dal talent-. Un Nunzio che non piangeva mai. Oggi sta uscendo un Nunzio più maturo sotto tutti i punti di vista. Sono cambiato, ci sono state persone che mi hanno fatto capire che in certi momenti è giusto comportarsi in certi modi e avere il rispetto delle persone. E anche a prendere le critiche”. Nel suo primo e sentito intervento post-talent, poi, Nunzio non risparmia i suoi compagni di talent-show. “Non ce n’era uno che mi stava antipatico. Ci stavano i momenti che odiavo tutti, con le pulizie con Serena o Alex quando scherzava. Però ci divertivamo sempre”, aggiunge quindi, visibilmente commosso all’idea di dover lasciare la casetta dei talenti.

Nunzio Stancampiano non risparmia Alessandra Celentano, dopo Amici 21

Nel suo intervento dopo il serale di Amici 21, inoltre, non potevano mancare delle dichiarazioni su Alessandra Celentano, l’insegnante avversa che lo ha criticato dall’inizio fino alla fine del suo percorso formativo. “Lei è stata cattiva con me, cattivissima -dichiara, in un addio a effetto caldo-freddo-. Però allo stesso tempo è quella che mi ha insegnato di più. Se ho trovato la forza è perché non volevo darla vinta a lei. Mi ha messo in competizione con me stesso, per questo le sarò sempre grato”. E in molti, soprattutto tra i suoi fedeli fan, si chiedono ora quali piani abbia in programma per il futuro e Nunzio fa sapere: “Torno a casa e non mi stacco dalle braccia di mamma. Sono mammone, sto impazzendo senza mamma”. In conclusione, poi, rivolge un pensiero ai sostenitori: “Vi saluto, lo so che vi mancherò ma fa parte del gioco. Vi porterò sempre nel cuore”.

