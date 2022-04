Amici 21, Nunzio/ Prof. d’arte contro gli haters: “Diplomato con massimo dei voti…”

Amici 21, Nunzio Stancampiano showman che divide: parla la prof.ssa d’arte Anna Rita Marcellino

Alla vigilia del quarto serale di Amici 21, previsto per il 9 aprile 2022 su Canale 5, Nunzio Stancampiano torna al centro dell’attenzione mediatica per alcune dichiarazioni rilasciate sul suo conto della sua ex insegnante d’arte e disegno storica, Anna Rita Marcellino. In un’intervista esclusiva concessa al Corriere Etneo, la donna e insegnante del latinista che divide i telespettatori a metà – tra haters e fan devoti- difende “Nunzietto” (come lo definisce la maestra avversa Alessandra Celentano, ndr) dalle critiche di chi lo taccia di fingersi un ragazzo autentico e genuino per visibilità e business, di tracotanza rispetto alle sue repliche alle critiche, ignoranza, soprattutto per la dizione non impeccabile dettata da uno spiccato accento siciliano, che lo contraddistinguono ad Amici 21. “Nunzio è come lo vedete in televisione, autentico- fa sapere la professoressa d’arte nel suo intervento concesso a mezzo stampa-. Non si fa problemi a fare delle battute e ha il suo intercalare come tutti. È appena uscito dalla scuola ed è alla sua prima esperienza televisiva, non è facile parlare davanti alle telecamere. Probabilmente se avesse parlato con una dizione perfetta sarebbe passato per arrogante”.

La donna, che è stata insegnante di Storia dell’arte e disegno di Nunzio Stancampiano presso il liceo scientifico di Adrano, inoltre dichiara del latinista 19enne che «non vuole mai arrivare secondo e si vergogna se perde» ed è al contempo leale. Tanto da finire in lacrime, al termine del ballottaggio che al terzo serale di Amici 21 lo ha visto battere il rivale latinista e pupillo della maestra avversa Alessandra Celentano, Leonardo Lini: «Nunzio si affeziona alle persone e quando Leonardo è uscito – nella gara di sabato scorso – c’è rimasto male, perché voleva vincere ma non voleva perderlo come compagno». Per la serie i “duri hanno due cuori”, Nunzio Stancampiano nasconde un lato dolce e ancorato ai valori e alle radici, oltre a mostrarsi il latinista one-man-show del serale di Amici 21, disposto a tutto sul palco, per amore del latino. Oltre il look casual e reggaeton, la spregiudicatezza e il suo essere un artista controverso, Nunzio è anche ambizioso, elegante all’occorrenza e si pone degli obiettivi importanti. Come rende noto l’insegnante storica. “Perché «a lui piace essere impeccabile nelle grandi occasioni» e si è diplomato con il massimo dei voti al liceo”. Tra i banchi di scuola ad Adrano ha avuto modo di mostrare le sue peculiarità di uomo di spettacolo: «Veniva con gli occhiali neri che adesso indossa ad ‘Amici’». Per indole, Nunzio anche tra i banchi di scuola ha sempre avuto la battuta pronta, disposto a prendere le difese di qualcuno che fosse in difficoltà e nel rapporto con i compagni di scuola e i professori, “a volte punzecchiava ma non era mai maleducato”.

Nunzio Stancampiano allievo latinista ad Amici 21: come lo giudica l’ex Prof.ssa d’arte

Dal punto di vista artistico -a detta dell’insegnante storica di Arte- Nunzio Stancampiano è da definirsi un artista a tutto tondo: «Un artista a 360 gradi». Nunzio ha investito tempo, energie e speranze per il futuro, nella danza, ma non solo, perché non ha mai accantonato gli studi: «Portava sempre i libri con sé quando andava a fare le gare di ballo, studiava pure la notte e, anche se ritornava stanco, veniva sempre a scuola e non ha mai perso un anno». Il giovane latinista originario di Adrano «è molto ambizioso, vuole sempre dare il massimo». Tanto che intende laurearsi. Riuscirà a conseguire la laurea, dopo aver ultimato la sua esperienza al talent si Amici 21? Chissà.

Ma cosa ne pensa la docente Anna Rita Marcellino degli insegnanti di Nunzio Stancampiano ad Amici 21? Il maestro Raimondo Todaro e mentore del 19enne latinista ad Amici 21 «sa come prendere Nunzio, perché lo ha visto crescere ed è consapevole del suo talento». Per ciò che invece concerne l’insegnante Alessandra Celentano, Anna Rita rilascia invece una sentenza critica (la maestra Celentano ha di recente definito Nunzio “Nunzietto”, alludendo alle sua gambe magre e al corpo androgino): ” La maestra Celentano dovrebbe chiedere scusa, non è educato porsi in questo modo con i ragazzi che non devono sbagliare nei confronti dei professori ma vanno guidati con modalità diverse in base al carattere, fa parte della didattica”. Infine, l’intervistata conclude: ” Chi fa il mestiere dell’insegnante lo sa, meglio evitare parole pesanti perché un giovane può prenderla male e rispondere all’adulto. Ad ogni ragazzo bisogna cucire un modo di porsi”.

Nel frattempo, Nunzio Stancampiano è uno dei concorrenti in corsa al serale di Amici 21 e secondo le anticipazioni tv del quarto serale del talent lui si ritrova ad affrontare ancora una volta il ballottaggio per la seconda eliminazione, con il rapper Crytical. Ecco chi la spunta…











