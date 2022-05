Amici 21, Nunzio spopola e conquista il sindaco di Adrano/ “Ringrazio colui che ha scommesso su di lui”

Da Amici 21 a Verissimo: Nunzio Stancampiano si racconta ai fan

Nonostante l’eliminazione subita al sesto serale di Amici 21, Nunzio Stancampiano raccoglie i frutti del suo fenomeno POP in quanto popolare volto televisivo, amato in particolare dai fedeli telespettatori del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, e in data 7 maggio 2022 si racconta ai microfoni di Verissimo. Il ballerino latinista ha conquistato il pubblico tv con la sua sana spocchia e il suo inconfondibile “savoi faire”, dettato dalla scaltrezza che tanto contraddistingue l’adranita, nella vita privata così come nella danza latin, la sua più grande passione. “Nunzio non è nato per perdere” dichiara spesso e volentieri di sé, il latinista che ha fatto breccia nei cuori del pubblico di Amici 21. E memorabili di lui restano le esibizioni in cui -al serale del talent- si è trasformato per una notte in Ricky Martin, lasciandosi contornare dal corpo di ballo dei professionisti dello show di Canale 5, sulle note di canzoni cult della musica latino americana.

Nunzio è nato ad Adrano, vicino a Catania, e ha 19 anni, come l’altro ospite in studio a Verissimo ed ex Amici 21, LDA. Balla da quando ha cinque anni e il suo mentore nel latino è ad oggi sempre stato Raimondo Todaro, suo insegnante di danza da almeno dieci anni. E’ stato otto volte campione italiano di latino americano e ha rappresentato l’Italia sia ai mondiali che agli europei. Ciò nonostante il latinista non è riuscito ad aggiudicarsi da subito l’ingresso ad Amici 21, con le selezioni, subentrando al talent per il volere di Raimondo Todaro e al posto di Mattia Zenzola, ritirato dal talent per un infortunio.

Nunzio Stancampiano e il successo dopo il talent

Ad accogliere alla sua terra natale Nunzio Stancampiano, ospite di Verissimo dopo Amici 21, è stato un esercito di persone, tra fan e familiari accorsi per il latinista, all’aeroporto di Catania. Ma non è tutto. Nunzio è riuscito a conquistare anche il sindaco di Adrano, Fabio Maria Mancuso, che non ha caso ha voluto celebrare il contributo artistico dell’adranita latinista nell’entertainment tv con un ricevimento registrato in municipio, con tanto di parole d’elogio per il 19enne.

Rispetto al successo raggiunto, intanto, Nunzio Stancampiano si dichiara grato a Raimondo Todaro, che lo ha scoperto: “Ringrazio colui che ha scommesso su di me andando contro tutti e tutto, Raimondo Todaro, sei stato il mio punto di riferimento per tanti anni, ma soprattutto in questo percorso”. E anche alla regina di Amici 21, va un messaggio-dedica dell’adranita, ex Amici 21: “Grazie perché sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre creduto in me, ti voglio bene”.

