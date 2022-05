Amici 21, Nunzio superstar a Catania/ Accolto dal Sindaco, l’evento in suo onore

Amici 21, Nunzio Stancampiano star di Adrano dopo l’eliminazione

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio avviato ad Amici 21 poco prima che partisse il serale del talent, quando il mentore Raimondo Todaro ha scelto di concedergli una chance facendogli prendere il posto di Mattia Zenzola, ritiratosi dalla scuola per infortunio, e ora Nunzio Stancampiano celebra il suo rientro a casa da vera superstar. Dopo la sua eliminazione dal serale di Amici 21, avvenuta tra le contestazioni generali del web che gridano all’ingiustizia contro la giuria adibita alle votazioni, in richiesta della riabilitazione del televoto del pubblico, Nunzio rientra a Catania e all’aeroporto non sono i soli familiari ad accoglierlo.

Nunzio, infatti, viene inondato dall’affetto di una marea di sostenitori accorsi per lui all’aeroporto catanese, prima del suo rientro previsto a casa, nel comune di Adrano. Il latinista adranita ha conquistato i cuori dei telespettatori, non solo catanesi e del Sud-Italia, ma di tutt’Italia, con la sua sana spocchia, la passione sconfinata per il latino e l’inscindibile legame con il suo storico insegnante di ballo ed ex volto di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro, con cui non sono mancati alti e bassi nella storia del loro sodalizio. Ma non è tutto. Perché ad accoglierlo con devozione, stima e affetto è ora anche il sindaco di Adrano, Fabio Maria Mancuso. In data odierna, 3 maggio 2022, infatti il sindaco riceve in Municipio ad Adrano il latinista uscente da Amici 21, per celebrare il contributo artistico che l’adranita dal sangre caliente e dalle origini catanesi ha apportato alla storia della TV made in Italy, prendendo parte al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. “Il contagioso sorriso di NUNZIO al comune di ADRANO una ventata di positività, giovinezza e savoir faire”, scrive il sindaco Fabio Maria Mancuso a corredo di uno dei post condivisi su Instagram con il popolo del web, sull’incontro avuto in queste ore con Nunzio Stancampiano.

Fabio Maria Mancuso, sindaco di Adrano, scrive un messaggio in onore del talento artistico di Nunzio, dopo Amici 21

A margine dell’eliminazione di Nunzio Stancampiano da Amici 21, inoltre, Fabio Maria Mancuso ha voluto rilasciare un messaggio pubblico sul suo profilo Instagram, encomiando il latinista per l’enorme contributo artistico e l’entertainment conferiti da adranita al talent di Maria De Filippi. “Mi complimento con Nunzio Stancampiano per il talento e la bravura dimostrati al Serale di Amici 2022”.

Talento che però non è bastato per i giudici affinché Nunzio continuasse -rende noto il sindaco di Adrano, nella caption di un post condiviso su Instagram, a margine dell’eliminazione di Nunzio da Amici 21-, secondo il mio parere, il suo cammino fino al successo finale. Ci dispiace per l’eliminazione di questo figlio di Adrano, amato e in un crescendo sempre più intensamente apprezzato dal pubblico non solo locale ma anche nazionale. Nunzio sicuramente resterà nei cuori di tutti i telespettatori e dei giovani millennials. Nei prossimi giorni lo inviterò nella Casa comunale per esprimere i miei personali @[230769177415064:complimenti] e la riconoscenza di tutta la città”.

Infine, dopo aver fatto riferimento all’incontro di oggi, nel suo messaggio il Sindaco di Adrano anticipa uno spettacolo di Nunzio previsto per l’estate 2022: “Concorderò con lui l’organizzazione, per questa estate, di una serata-evento in Piazza Umberto. Un modo per esprimergli il nostro grazie per aver degnamente rappresentato la nostra comunità. Adrano 1 maggio 2022”.











