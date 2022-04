Amici 21, Nunzio “toglie divisa e a torso nudo, canta Gigi D’Alessio e LDA”/ Paga pegno, web in tilt

Amici 21, Nunzio Stancampiano e Sissi (Silvia Cesana) maggiordomi per tutti: il pegno dopo la gara Testa Spalla

Alla vigilia del settimo serale di Amici 21, atteso per il 30 aprile 2022 su Canale 5, Nunzio Stancampiano e Sissi (Silvia Cesana) sono chiamati a pagare pegno dopo le sconfitte subite al contest sulla coordinazione nel ballo, Testa Spalle, che li ha visti sfidarsi a colpi di movenze dinamiche -schierati rispettivamente contro Michele Espositito e Luigi Strangis. E se quest’ultimi due si sono aggiudicati la vittoria del contest, Nunzio e Sissi devono vestire i panni di maggiordomi, rendendosi quindi a totale disposizione nella casetta che accoglie i talenti di Amici 21. Questo, per il pegno che gli spetta in quanto sconfitti al bando di concorso sulla coordinazione. “Direi alla sua assistenti cosa ha da fare stasera -provoca quindi il maggiordomo Nunzio, Dario, parlando della fidanzata maggiordomo Sissi, a cui poi aggiunge: “Io direi che è il caso dopo 7 mesi di cucinare per tutti quanti”. “Cosa sta facendo, chi gliel’ha detto di fare questo? – è poi la volta di Alex, il quale incalza il maggiordomo Nunzio -che sta cambiandosi in camera- invitandolo a tornare al servizio dei bisogni della classe-. Ecco che suona la campanella…”.

Eliminati Amici 21: sfide e ballottaggio/ Nunzio è KO per i bookmakers!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Ma tra un ordine e l’altro, Nunzio riesce a liberarsi delle vesti di maggiordomo, concedendosi un momento di pausa mentre lava le stoviglie “alle sue condizioni”. Nel mezz0 della mansione, il latinista si dà allo show performando diverse canzoni, tra cui i brani cult di Gigi D’Alessio e l’ex compagno al talent, nonché figlio di quest’ultimo ed eliminato al sesto serale del talent, LDA.

ANTICIPAZIONI AMICI 21 SETTIMO SERALE 2022/ Registrazione 30 aprile: lite per Dario

Nunzio Stancampiano performer sulle note di Gigi D’Alessio e LDA, ad Amici 21

Alle prese con il lavaggio delle stoviglie, quindi nella cucina della casetta di Amici 21, Nunzio Stancampiano intona steccando Scusa di LDA: “Dormi nei tuoi ieri e ti svegli nei miei domani…”. Una performance commossa e sentita, che lascia trapelare quanto Nunzio senta la mancanza di Luca D’Alessio al talent. E nel medley di sfogo, poi, il maggiordomo non risparmia il padre famoso di LDA, Gigi D’Alessio, con un pezzo cult che Luca ha coverizzato ad Amici 21, ovvero L’amore che non c’è. Due performance che ora circumnavigano il web in tilt, facendo incetta di like, condivisioni e commenti di internauti divertiti.

Nunzio eliminato settimo serale Amici 21?/ Anticipazioni, "sarebbe stato avvistato.."

gli avete tolto lda ma lui lo porta dentro al cuore pic.twitter.com/7c36j3xB87 — hesti catzi 🪡 (@BOROCILL1NA) April 29, 2022

Arriverà il giorno in cui Nunzio Stancampiamo incontrerà D’Alessio Senior e allora cosa #Amici21 pic.twitter.com/DwHVMYQGLh — hesti catzi 🪡 (@BOROCILL1NA) April 29, 2022

“Arriverà il giorno in cui Nunzio Stancampiamo incontrerà D’Alessio Senior e allora cosa…”, scrive su Twitter la fan di LDA, @Borocill1na , che poi aggiunge sibillina: “Gli avete tolto LDA, ma Nunzio lo porta dentro al cuore…”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA