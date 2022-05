Amici 21, Nunzio torna al serale: colpo di scena!/ Il ruolo inedito

Dopo essere stato decretato come l’eliminato del settimo serale di Amici 21, quando manca poco alla messa in onda della semifinale del talent, Nunzio Stancampiano ritorna in scena allo show che lo ha reso celebre. Come emerso nel daytime settimanale dello show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Nunzio ha segnato il suo rientro al talent di Canale 5 che lo ha reso molto amato dal pubblico del piccolo schermo in Italia, al fine di coprire un ruolo inedito. Come ha reso noto al rinnovato daytime la conduttrice Nunzio è rientrato ad Amici 21 come co-giudice, dal momento chiamato dalla De Filippi a farle da assistente nelle votazioni da segnarsi per la nuova sfida Testa Spalla, che questa settimana vede tra loro contrapporsi 4 sfidanti: Albe contro Alex e Serena contro Dario.

I due ballerini in corsa per un posto alla finale di Amici21, Dario e Serena, si sono esibiti per secondi, dopo il girone dei cantanti Sissi e Albe, avvenuto tra le gaffe più disparate. E a giudicare i secondi ci ha pensato Nunzio. La special guest originaria di Adrano nonché fenomeno televisivo made in Sud ha prima voluto salutare i telespettatori e i semifinalisti di Amici 21 con un messaggio sentito, molto apprezzato.

