Amici 21, Nunzio vs Celentano sul guanto sfida/ “Posso stare in coulotte?” “Riderete”

Amici 21, Nunzio Stancampiano all’attacco di Alessandra Celentano: il nuovo guanto di sfida

Alla vigilia del terzo serale di Amici 21 di Maria De Filippi, la cui messa in onda è prevista per il 2 aprile 2022 su Canale 5, Nunzio Stancampiano insieme a Serena Carella ricevono un pacco da parte di Alessandra Celentano, che al nuovo appuntamento tv in arrivo li chiamerà all’ennesimo guanto di sfida. La sorpresa altro non è che una scatola contenente i costumi che la Celentano richiede ai due ragazzi, ballerini pupilli di Raimondo Todaro, per il guanto che li vede schierati contro i protetti della maestra di danza classica, Carola Puddu e Michele Esposito. Dalla scatola-regalo emerge una mise particolare per Nunzio, ovvero un completo total-white, di cui il latinista non apprezza le coulotte, tanto da lasciarsi andare all’ennesimo sketch esilarante per i telespettatori.

Amici 21, Nunzio dà lezioni alla Celentano / "Il tutorial per la non esperta"

“Una cosa assurda ballare in culotte bianca, che dobbiamo sembrare? -dichiara tra il serio e il faceto e a gran contestazione del guanto della Celentano, Nunzio Stancampiano-. Io il cameriere il gelataio… Ma tu ti rendi conto a che livelli siamo arrivati?”. E a replicare prontamente è l’altro latinista, nonché pupillo di Alessandra Celentano, Leonardo Lini: “Nunzio, secondo me stai bene, fra!”. Ma Stancampiano non si lascia convincere da nessun Amici 21, che non sia se stesso: “Sì, stai bene… Ma posso stare mai io bene in coulotte? Dovete ridere…”. Insomma, Nunzio sembra rifiutarsi categoricamente all’idea di doversi prestare al guanto di sfida di Alessandra Celentano.

Nunzio Stancampiano accetterà il guanto di Alessandra Celentano, al terzo serale di Amici 21?

A intervenire sul caso, è poi anche Serena Carella, compagna di studio nel team capeggiato da Raimondo Todaro, di Nunzio Stancampiano: “Ci facciamo una risata in generale, anche”, la frecciatina indirizzata ad Alessandra Celentano della ballerina. Poi, c’è chi -tra i concorrenti ammessi al terzo serale di Amici 21- consiglia a Nunzio di non indossare le mutande, dal momento che le coulotte sono trasparenti. “Quindi potrei indossare quelle con il filo dietro?, si chiede a questo punto Nunzio-. Ma come devo ballare io? Impazzisco. Oggi proprio impazzisco?!?”.

Che Nunzio Stancampiano possa alla fine accettare il guanto di sfida di Alessandra Celentano, in occasione del terzo serale di Amici 21? Nel frattempo, si rileva inoltre che nell’atteso appuntamento tv, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro scenderanno in campo, lanciando un guanto di sfida che li vedrà alla prova su La notte vola. E non solo. Nunzio è al suo ennesimo tutorial di danze latino-americane, che lui destina alla “non esperta” Alessandra Celentano, che riguarda la tecnica nel samba. Come la prenderà la maestra di danza classica?

