Amici 21, pagelle e vincitore Luigi Strangis/ Albe non pervenuto, Michele imperioso, Sissi delude

La finale di Amici 21 ci ha regalato grandi emozioni e un ballottaggio finale per il titolo di Vincitore Amici 2022 tra Luigi Strangis e Michele. Ebbene si alla fine è stata una finale all’insegna del duo Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, infatti entrambi gli ragazzi facevano parte della loro squadra tanto discussa quanto protagonista di tutti i serali del talent. Ma andiamo per ordine e vediamo le pagelle della finale di Amici 2022 concorrente per concorrente

Festa per Luigi Strangis dopo vittoria Amici 2022/ Folla in Calabria, lui brinda…

Amici 2022, le pagelle della finale: Sissi, Alex, Luigi sfida canto intensa. Albe non pervenuto…

Albe (voto 4): Se per tutti è stata una finale ricca di premi e di sorprese no possiamo dirlo certo per lui. Albe infatti oltre ad essere il primo eliminato della finale di Amici 21 è anche l’unico a non ricevere apprezzamenti dalla stampa presente nella giuria della serata. Una fine incolore per una delle presenze in finale di Amici 22 che ha fatto molto discutere

Luigi Strangis vincitore Amici 21 “Tutto è stato ripagato”/ “Quel giorno ai casting…”

Sissi (voto 6): La tanto osannata “vincitrice” di Amici 21 in tutti questi mesi di trasmissione questa volta sente la pressione della finale e non riesce a brillare come nelle precedenti puntate di Amici 2022. Se durante gli altri i serali aveva una percentuale di vittoria nelle sfide altissima questa sera risulta spesso insicura nell’esecuzione tanto che la stessa Maria De Filippi si ritrova a consolarla ricordandole quanto vale. Per lei sono arrivati premi e riconoscimenti da parte della stampa e degli sponsor. Il talento non manca anzi ma forse è mancata la freddezza proprio nel momento più importante dell’annata di Amici 21.

LDA, dedica al "fratellone"Luigi Strangis vincitore Amici 21/ "Sono tanto contento e goditi la vittoria"

Alex (voto 7): Finale e talent tutto in crescita per Alex che ad Amici 21 si è “riscoperto” puntata dopo puntata arrivando da protagonista nell’ultima serata insieme a Luigi. Il testa a testa per la categoria canto è stato di grande livello e per molti è stata la “vera finale” di Amici 2022. Molti i riconoscimenti dalla stampa e come ha chiarito Maria De Filippi ad un certo punto della sfida la distanza in voti tra i due cantanti era veramente risicata, simbolo di duello all’ultimo voto per l’assegnazione del titolo di vincitore categoria canto di Amici 21

Luigi (voto 9): E pensare che è entrato in finale all’ultimo e che negli ultimi serali è finito spesso in discussione. Ha fatto una finale di Amici 21 da vero e proprio protagonista con esibizioni convincenti e di buon livello. Sul palco è a suo agio e questo gli permette di eseguire prestazioni molto pulite. Soffre meno la pressione della serata rispetto a Sissi. Vittoria alla fine meritata che ne premia il percorso di crescita avuto durante il programma.

Amici 2022, le pagelle della finale: Serena e Michele sfida di ballo a senso unico

Serena(voto 6): Va detto ha fatto il suo dovere durante la finale di Amici 2022, buone le esibizioni e sicuramente è la miglior Serena vista ad Amici fino ad ora. Balla più spensierata del solito e la sua solarità è contagiosa ma va detto al gara è stata a senso unico. Il tasso tecnico di Michele la oscura ma fa comunque incetta di premi e di apprezzamenti dalla stampa. Il premio poi dello stage in America sicuramente è una grandissima soddisfazione e potrà permetterle di fare un passo in avanti a livello tecnico e di formazione.

Michele(voto 9): Imperioso ma sempre umile e gentile. È come dice la professoressa Alessandra Celentano “lui è il ballerino per definizione”. Prestazione di grandissimo livello quella della finale che ha coronato un percorso di Amici 21 sempre al top ma che solo negli ultimi serali forse gli viene riconosciuto. Peccato vedere canto e ballo contrapposti con la seconda categoria che difficilmente, salvo rari casi, può imporsi sulla prima. Michele comunque si aggiudica il titolo di specialità. Contro Serena non c’è partita svolge la pratica senza alcuna difficoltà diventando ballo dopo ballo una vetrina del suo talento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA