Amici 21, perchè Raimondo Todaro non presente in studio?/ Positivo al covid?

Raimondo Todaro non sarà presente alla puntata di oggi, le ipotesi…

Nella puntata di “Amici” in onda questo pomeriggio non ci sarà Raimondo Todaro. L’insegnante di ballo non è presente in studio ma ha commentato la puntata in collegamento da casa. Non sono stati chiariti i motivi della sua assenza anche se è probabile che il ballerino sia costretto a stare a casa per motivi legati al covid. Probabilmente Raimondo Todaro dovrà stare in quarantena perché venuto a contatto stretto con un soggetto positivo o magari è lui stesso ad essere risultato contagiato. Ipotesi la seconda che però potrebbe essere scartata considerando che il ballerino era già stato contagiato dal covid. Raimondo Todaro aveva infatti da poco lasciato “Ballando con le stelle” senza dare alcun preavviso a Milly Carlucci. La conduttrice era rimasta male per quel gesto tanto da poi scrivere un post. Raimondo Todaro aveva però spiegato che alla base del mancato incontro e conseguente chiarimento con Milly Carlucci c’era stata la scoperta della sua positività al covid: “Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma cinque giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa, ma forse questo le voci che circolano non l’hanno riportato. Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all’inizio del programma la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio. Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore”. Non sarebbe un caso eccezionale considerando che già nei scorsi mesi anche Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini erano stati costretti a fare dei collegamenti da casa.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca ospiti di “C’è posta per te”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono stati protagonisti di recente ad una puntata di “C’è posta per te”. Giovanni aveva scritto alla produzione del programma per fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Luisa. Giovanni voleva regalare alla sua futura moglie l’incontro con i due ballerini essendo appassionata di danza. Todaro e Tocca hanno fatto dei bei regali ai due: l’anello di fidanzamento, il vestito da sposa per lei e poi una somma in denaro per iniziare la loro vita insieme tra pannolini e mobili da montare. Francesca Tocca ha fatto un augurio ai due sposini parlando della sua vita privata: “La vostra storia può essere un esempio per molti giovani che preferiscono non impegnarsi, che a 18 anni non pensano alle responsabilità. Io ero poco più grande di te quando ho scoperto di essere incinta di Jasmine, ma Jasmine l’abbiamo tanto desiderata. Certo non era il momento migliore ma è stata una scelta di cuore. Io ancora lavoravo e non lavoravo, non sapevamo dove andare a vivere, lui è catanese e io sono romana. È stata una scelta complessa, ma bellissima”.

Raimondo Todaro ha poi preso la parola spiegando che non sempre nella vita coniugale è tutto rose e fiori: “Per farlo durare per sempre vi dico già che ci saranno momenti difficili. Momenti in cui si sale e in cui si scende. Noi abbiamo avuto momenti bui, anche molti lunghi. Noi abbiamo deciso in un certo momento che era giusto allontanarci un attimo, ma a posteriori è stata la scelta giusta, perché adesso abbiamo capito quanto il nostro amore fosse forte e quanto avessimo bisogno l’uno dell’altra”. Raimondo Todaro e Francesca Tocca appaiono più uniti che mai. Chissà che presto Jasmine non avrà un fratellino o una sorellina.

