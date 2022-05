Amici 21, Pettinelli attacca Rudy: “Uno sbruffone”/ Polemica per il guanto Albe vs Luigi

Amici 21, Rudy Zerbi lancia un guanto ad Albe: si apre la sfida con Luigi

Ci siamo, manca poco alla semifinale di Amici 21, la cui messa in onda è attesa per il 7 maggio 2022 su Canale 5, e intanto Rudy Zerbi sfida Albe (Alberto La Malfa) con Luigi Strangis in un guanto di sfida inedito, che sa di provocazione. Come emerso nel daytime di Amici 21 andato in onda il 2 maggio 2022, Rudy ha concesso -nella sua comunicazione di sfida avanzata ad Albe e quindi al team avversario rappresentato da quest’ultimo e la Pettinelli, la possibilità di poter scegliere la canzone da eseguire sul palco della semifinale, anche per il pupillo Luigi Strangis. Questo, con la convinzione del talentscout che Anna Pettinelli non riesca mai a portare a segno un punto con le sue assegnazioni di canto, rispetto ai risultati degli ultimi guanti di sfida che hanno visto sfidarsi tra loro Albe e Luigi, voluti dalla voce Rds.

Nel frattempo, Anna Pettinelli rende noto che il guanto Albe vs Luigi si registrerà sulle note di Sorry di Justin Bieber a piano e voce per il suo pupillo, mentre -così come convenuto con Rudy Zerbi- Luigi Strangis potrà portare sul palco dal suo canto un’esibizione sulla base della sua scelta artistica. Ma Albe sembra non essere convinto all’idea di dover accettare il guanto, temendo di doversi scoprire ancora perdente al confronto con Luigi, dal momento che la giuria adibita alle votazioni del serale di Amici 21 è solita assegnare il punto al pupillo di Rudy Zerbi e non a lui. Tanto che Albe decide di convocare la sua mentore, in collegamento telefonico, per decidersi sul da farsi. “Per il guanto di Rudy mi dispiace e mi sembra di essere preso in giro”, fa sapere Albe non appena messosi in collegamento con la Pettinelli. Il cantante di Millevoci poi prosegue con Albe che palesa di non reggere il peso di sentirsi provocato dal talentscout: “E’ come se fosse sicuro di vincere facile”.

Albe finisce in crisi: Anna Pettinelli lo incoraggia a sfidare Luigi ad Amici 21

In replica ai dubbi di Albe rispetto al guanto di sfida che lo chiama al confronto con Luigi Strangis, poi, Anna Pettinelli incoraggia il pupillo, criticando il team avversario, rappresentato da Rudy Zerbi e Luigi Strangis: “La canzone che ha fatto Luigi era una preghiera recitata (allude al guanto affrontato al settimo serale). Alla fine ha vinto lui. Che ci frega a me? Noi dobbiamo fare la nostra strada. Io voglio che tu suoni il piano nel guanto con Sorry di Justin Bieber”. E Albe fa sapere: “Non voglio fare la figura che perdo un altro guanto”. Anna resta convinta dell’idea che i verdetti della giuria adibita alle votazioni, al serale di Amici 21, non contino: “Luigi fa solo pezzi antichi, tu sei il più moderno dei 4 cantanti. Tu hai un’impostazione modern. Lui è vestito dacElvis Presley anche se è bravo. Sti ca**i, non pensare al punto. L’unica maniera è fare una cosa moderna, perché lui le cose antiche e poderose le fa bene. Le tue canzoni sono le più pop di tutti. La tua strada c’è”. Poi l’affondo destinato anche al rivale di sempre, Rudy Zerbi: “Io sono con te Albe, non ti preoccupare, ma è uno sbruffone, non lo conosci… se la tira con uno forte che la giuria osanna…”. Insomma, dal suo canto Anna Pettinelli scredita i giurati Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, oltre al team Rudy Zerbi e Albe. Che la giuria del serale di Amici 21 possa replicare alle critiche sul suo conto?

