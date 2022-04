Amici 21, Pettinelli e Peparini attaccano Zerbi: “Gusti da 90enne…”/ C’entra LDA?

Amici 21, Anna Pettinelli e Veronica Peparini si raccontano nel cuore della sfida a squadre: l’attacco al team Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Alla vigilia del settimo serale di Amici 21, previsto per il 30 aprile 2022 su Canale 5, si fa sempre più accesa la competizione tra le 3 squadre competitor e la sfida personale tra professori, in particolare alla luce di alcune dichiarazioni taglienti rilasciate dal girl power team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, che danno del “vecchio” e “déjà vu” al team capeggiato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nell’intervista a due rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, quindi, Anna esordisce rivendicando il titolo di “campionesse” detenuto per la vittoria finale di Giulia Stabile e il trionfo nell’industria musicale di Aka7even, targati Amici 20: “Finalmente qualcuno che ce lo dice. La nostra vittoria è stata doppia, visto il grande successo non solo di Giulia Stabile ma anche del mio Aka7even”. Il trionfo alla finale di Amici 21 per Anna e Veronica Peparini si direbbe però un’ipotesi impossibile da concretizzarsi, dal momento che il girl team è ridotto all’osso con i soli membri Albe (Alberto La Malfa) e Dario Scirone.

Amici, Rosa Di Grazia pazza di LDA dopo Deddy?/ "Non sono io, senza..."

Ma Veronica Peparini non demorde: “Lo scorso anno avevamo 3 alunni e abbiamo vinto, quest’anno ne avevamo 5 e anche se molti ormai sono fuori, erano e rimangono uno più forte dell’altro”. Anna le fa eco, al veleno sui team Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: “Se le altre squadre amano mettere i piedi in 20 scarpe con tanti alunni noi indossiamo solo poche paia di lussuose décolleté. Non facciamo i guanti di sfida tra prof, noi facciamo i fatti”. Insomma non conta la quantità, ma la qualità, e se Veronica prova dispiacere, Anna si arrabbia “come una bestia”, quando i giudici del serale, in questo caso Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, mandano a casa i talenti, come avvenuto ai danni della loro squadra ad Amici 21: “Io mi arrabbio come una bestia! Onestamente: non sono sempre d’accordo con le scelte della giuria, ma ad un certo punto la gara va avanti e la rabbia te la tieni”.

Amici 21, Lorella Cuccarini vs fan di LDA, "Finta buona?“/ "Normale"," Fa parte..."

Anna Pettinelli e Veronica Peparini al veleno: spunta il caso LDA

Ma non solo. Perché poi le due Pepa-Petti passano all’attacco delle squadre competitor con dichiarazioni tranchant, con Veronica che attacca così Alessandra Celentano: “Scusa Anna, fammi dire questo, io a ragionare con la Celentano mi sono rassegnata, lo vedo solo io…o lo notate anche voi che fa sempre le solite moine? Io lascio che i ragazzi si difendano da soli. Uno come Dario (suo allievo ballerino) le tiene testa anche senza il mio aiuto e ha 18 anni. Poi purtroppo passa per arrogante, ma io preferisco un giovane ballerino che non si fa sminuire invece di dire “sì, maestra” alle peggiori accuse”. E Anna Pettinelli attacca il diretto rivale Rudy Zerbi, mentore di LDA (il quale è stato eliminato al sesto serale di Amici 21, crollando sotto il peso dei pregiudizi e le assegnazioni di canzoni che non lo valorizzano): “Io ci rido su, ormai sono la “Petty-seventeen” di Rudy Zerbi, così mi chiama dicendo CHE FACCIO finta che ho 17 anni. Ha pure la mia immaginetta incorniciata, mi stuzzica, Io mi inalbero. In realtà mi ama… ma non lo ammetterà mai. La verità è che noi i gusti dei giovani sappiamo quali sono, a differenza dei suoi gusti da 90enne“.

Luca Yurman affonda Amici 21 sulla prova barre/ “Califfo... ti siamo vicini... "

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Insomma, non scorre buon sangue tra la mentore di Albe, Pettinelli, e Zerbi, e di recente la voce Rds ha diviso l’opinione del pubblico tv dando del “vecchio” anche a LDA, allievo ingaggiato dal talentscout ad Amici 21 con cui Rudy ha avuto rapporti idilliaci, fino al caso La paranza: “Sembra un 40enne in un corpo di un 20enne, LDA”. Nel frattempo, però, il figlio di Gigi D’Alessio si fa valere con il successo del singolo rilasciato dopo l’eliminazione da Amici 21, che ha registrato la sua più alta posizione al debutto alla #2, posizionandosi alle spalle di Elodie con Bagno a mezzanotte, nella Top Songs chart di ITunes Italia. Si tratta di Bandana… Habemus il tormentone dell’estate 2022?













© RIPRODUZIONE RISERVATA