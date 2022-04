Amici 21: Pettinelli ‘fatto fuori’ LDA, Albe sfida tutti in scrittura/ Sissi trema

Amici 21, Anna Pettinelli lancia il guanto di sfida canto per il settimo serale

Alla vigilia del settimo serale di Amici 21, previsto per il 30 aprile 2022 su Canale 5, Anna Pettinelli sfida Alex, Luigi e Sissi con il pupillo Albe al nuovo guanto di sfida sul canto. La prova consiste nel far mettere in discussione i talenti chiamati al guanto sulla scrittura creativa e chiede ai ragazzi di apportare delle barre al testo della canzone originale, che è oggetto della cover da sostenere.

“Albe sa scrivere di tutto -fa sapere quindi la voce Rds, nella comunicazione del guanto di sfida che giunge nella casetta dei talenti in un rvm, nel daytime del talent del 26 aprile 2022-, non solo cose scanzonate, gli altri 3 cantanti in gara non hanno ad oggi dimostrato di avere la stessa dote. Sono pronta ad essere smentita. Chiedo che venga riscritto il testo della canzone oggetto del guanto, lasciando invariato il ritornello. Si dovrà parlare di sé, della propria vita, della propria storia”. La canzone che è oggetto del nuovo guanto di sfida è Tutto il resto è noia di Franco Califano. Se da una parte Albe si palesa entusiasta di affrontare la battaglia canora dichiarata dalla mentore, dall’altra parte Luigi, Albe e Alex si palesano turbati rispetto alla prova che sono chiamati ad affrontare, dal momento che in queste circostanze il pupillo della Pettinelli sfida ben tre cantanti in una sola prova, ma non è detto che al settimo serale il cantante di Millevoci sfidi tutti i 3 rivali.