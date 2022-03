Amici 21, Pettinelli sfida Crytical con Luigi/ Guanto rap: “Non è equo!”

Amici 21, Luigi Strangis vs. Crytical: guanto di sfida sul rap per il terzo serale

Nell’attesa del terzo serale di Amici 21, la cui messa in onda è attesa per il 2 aprile 2022 su Canale 5, Anna Pettinelli sfida Luigi Strangis, allievo di Rudy Zerbi, sul rap, con Crytical, il pupillo rapper. La prova è un guanto di sfida da disputarsi sul palco del terzo serale di Amici 21, sulle note di un medley di canzoni rap, a suon di Fabri Fibra e J-Ax. Un guanto che da parte della voce Rds come esigenza di testare gli allievi di Amici sull’approccio al rap, il linguaggio del 21° secolo per antonomasia -a detta della Pettinelli: “Un guanto a portata di Luigi sul rap, ognuno secondo le proprie attitudini. Un giovane artista deve sapersi approcciare al linguaggio del 21 secolo”. E Luigi Strangis mette in discussione la motivazione della Pettinelli: “Il rap il linguaggio musicale più in voga?”. Per ciò che concerne il guanto che lo attende al terzo serale di Amici 21 schierato contro Crytical, Luigi lascia intendere che la prova sia “iniqua,” e a fargli eco è lo stesso sfidante e pupillo di Anna Pettinelli: “E’ una prova sugli accenti nel rap, non è equo per chi non proviene dal rap”.

“Grande Anna, ti adoro”; “Guanto non equo”, si legge tra i relativi commenti social rilasciati sul profilo Instagram di Amici 21.

Cosa accade in vista del terzo serale di Amici 21

In una confidenza con Crytical, Luigi rimarca di non ritenere equo il guanto di sfida di Anna Pettinelli: “Mi preme dire che lei abbia messo in discussione l’equità del guanto di Rudy Zerbi, che ci metteva in competizione sul medley di stili diversi che non fossero il rap, dicendo che non ti serviva perché ‘tu vuoi fare rap nella vita’”. Serena Carella, per il circuito danza, apprende da Raimondo Todaro che la squadra rifiuta il guanto di sfida che vede la ballerina schierata contro Carola Puddu, come stabilito da Alessandra Celentano: ” Deve avvenire ad armi pari, Carola lo avrebbe fatto sulle punte e tu lo avresti fatto indossando una scarpa da ginnastica e una scarpa da punte di danza classica. Lo rifiutiamo”. Luigi prepara il guanto di sfida che lo vede schierato contro

> come richiesto da Rudy Zerbi, sulle note di Sex bomb. Alex intanto esibisce l’inedito ricevuto in dono da Michele Bravi, Senza chiedere permesso. Per il circuito danza, Nunzo Stancampiano prepara il suo terzo tutorial di danze latine, sul Cha cha, per la non esperta Alessandra Celentano…

