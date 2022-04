Amici 21, Pettinelli sfida Luigi con Albe/ “Incensato dalla giuria… “

Amici 21, Anna Pettinelli lancia il guanto per il sesto serale: Albe vs Luigi

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, atteso per il prossimo 23 aprile 2022 su Canale 5, Anna Pettinelli chiama al guanto di sfida contro il pupillo Albe (Alberto La Malfa), il protetto di di Rudy Zerbi, Luigi Strangis.

“La creatività per me è così importante – fa sapere Anna Pettinelli nella comunicazione del guanto di sfida lanciato contro Luigi, come emerge nel daytime del 20 aprile 2022 -, che schiero nel guanto Luigi contro Albe. Credo che Albe sia molto creativo”.

L’rvm della nuova comunicazione della maestra di canto e voce Rds, poi, prosegue con una frecciatina indirizzata a Luigi Strangis, il quale è a suo avviso troppo sopravvalutato nella competizione del circuito canto ad Amici 21: “Luigi finora è stato incensato dalla giuria, punto dopo punto, nenache fosse Bon Jovi. Ma la creatività?”. E la dichiarazione avvelenata è indirizzata anche ai 3 giudici adibiti alle votazioni del serale del talent, Stash Fiordispino, Emanule Filiberto di Savoia e Stefano De Martino.

Luigi Strangis reagisce alla frecciatina di Anna Pettinelli: guanto rifiutato?

In replica alla comunicazione del guanto di sfida, a cui è chiamato per il sesto serale di Amici 21, a sfidarsi contro Albe, la reazione di Luigi Strangis è piuttosto contrariata. “A me non risulta questo. Io riarrangio e non sono così poco creativo”, fa sapere il pupillo di Rudy Zerbi, in vista del prossimo serale di Amici 21, di fine aprile 2022.

E dal suo canto Luigi sembra non voler affatto rinunciare alla sfida che lo schiera contro Albe. La prova in questione chiama i due sfidanti a confrontarsi su Io Vagabondo dei Nomadi. Un brano che – come stabilito da Anna Pettinelli per il guanto- Luigi e Albe possono riarrangiare musicalmente e rieditare anche dal punto di vista del testo. Cosa accadrà al sesto serale di Amici 21? Staremo a vedere.

