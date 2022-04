Amici 21, produzione schiera Luigi vs. Alex/ La comparata divide

Amici 21, Alex e Luigi sono i prescelti della prova comparata

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, atteso per il 23 aprile 2022 su Canale 5, Maria De Filippi annuncia ai concorrenti in corsa per il montepremi finale del talent, Luigi Strangis e Alex (Alessandro Rina), di essere stati scelti per un contest esclusivo messo a disposizione per i capisquadra dei team competitor per l’atteso appuntamento tv. Si tratta di una prova comparata, così come rende noto Maria De Filippi in un rvm destinato ai diretti interessati, Luigi e Alex: “Prova comparata messa a disposizione dalla produzione per tutti i prof, i due prescelti tra loro contrapposti sono Luigi e Alex”. La canzone su cui sono chiamati a sfidarsi Luigi Strangis e Alex è la canzone cult Hit the road Jack di Ray Charles.

Il messaggio di Maria De Filippi per Luigi e Alex: la reazione dei competitor alla comparata

Nel dettaglio Maria De Filippi, nel suo rvm desinato a Luigi Strangis e Alex, spiega così la prova comparata, pensata dalla produzione di Amici 21 per l’intrattenimento del sesto serale e non come guanto di sfida: “In teoria la produzione ha pensato di mettervi alla prova con uno strumento, la considerate equa?”. Luigi è quindi chiamato ad esibirsi con la chitarra e Alex invece sarebbe accompagnato dal pianoforte. E Alex spiazza con il suo essere controverso: “Il pensiero mio è che le prove di canto non siano mai del tutto eque”. ” Il tentativo è di fare un bello spettacolo e se ritenete che non sia giusto ditelo”, replica quindi la conduttrice. “La vedo un pelino più su Luigi”, dichiara senza peli sulla lingua, Alex (certificato oro, dopo LDA e Albe). Luigi, invece, si palesa da subito disposto a cimentarsi nella comparata. “Se volete fare una proposta chitarra e piano, fate pure”, rilancia quindi la produttrice e conduttrice di Amici 21.

Ma, alla fine, Luigi e Alex decidono di mettersi alla prova sulla comparata stabilita dalla produzione di Amici 21. Staremo, quindi, a vedere cosa accadrà.

