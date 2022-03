Amici 21, prova performer Alex vs Luigi/ Chi è all’altezza di Michael Jackson?

Amici 21, si accende la competizione con una prova performer di Rudy Zerbi lanciata contro Alex

Ci siamo, il 19 marzo 2022 viene trasmessa la prima puntata del serale Amici 21 e, intanto, dal daytime settimanale in onda su Canale 5 che anticipa il primo appuntamento della fase finale dello show, si rileva nuovo guanto di sfida in arrivo. Si tratta di una sfida voluta da Rudy Zerbi, che schiera il pupillo Luigi Strangis contro l’allievo competitor del team facente capo a Lorella Cuccarini, Alex al secolo Alessandro Rina, in una prova performer. Il motivo alla base della scelta di Zerbi, di lanciare il guanto? A detta del talentscout -che annuncia la sfida pensata per il serale Amici 21 in un rvm- un bravo artista dovrebbe essere anche un bravo performer, velleità che Zerbi attribuisce al pupillo Luigi e non ad Alex, così come fa sapere il prof nel comunicato della prova diramato alla classe canto.

“Non ho nulla contro Alex -esordisce il talentscout nel comunicato, per poi proseguire-. So che tutti lo ammirano, ma per me però non è un grande performer e canta sempre le stesse canzoni lente. Ho deciso di lanciare una prova performer, dovranno curare ogni aspetto dell’esibizione, anche la scelta del look”. Nell’rvm di dimostrazione della prova performer, poi, la produzione Mediaset mostra una serie di esibizioni live di artisti di fama internazionale, tra cui una performance dell’indiscusso re del pop, Michael Jackson, sulle note di Billie Jean. Riusciranno Luigi e Alex a mostrarsi all’altezza della prova?

Il pubblico si divide sul serale Amici 2022

Il pubblico di Canale 5, intanto, si divide a margine del guanto che Rudy Zerbi propone come prova di competizione tra Luigi e Alex. “Ma come faccio a scegliere, sono entrambi i miei protetti”, commenta qualche utente, poi si leggono altri commenti social ancora: “Tutti che temono Alex…”, “Sempre con Luigi”, “No, i miei due preferiti allo scontro”. Con la comunicazione del nuovo guanto di sfida, quindi, il primo serale Amici 21 si preannuncia a dir poco avvincente e all’ultimo sangue tra i 18 concorrenti: le ultime anticipazioni tv concernenti l’atteso appuntamento serale preannunciano che a lasciare la scuola saranno 2 eliminati, di cui una certa Alice Del Frate e un secondo eliminato presunto, Gio Montana, il quale sarebbe uscito dal talent dopo un ballottaggio sofferto con il diretto rivale Christian Stefanelli.

Ma non è tutto. Questo perché, intanto il team Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini lancia un nuovo guanto di sfida al team Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, i cui destinatari della comunicazione sono gli stessi insegnanti e non gli allievi: in una prova a tema Cinema Musical, i 4 caposquadra nonché professori della scuola di Canale 5 potranno quindi scendere in campo e darsi battaglia nella competizione a 3 squadre, a dimostrazione che nella vita non si finisce mai di imparare né di mettersi in discussione. Per la serie, “gli esami non finiscono mai”… neanche per i prof!

