Amici 21: Raimondo Todaro, polemica per frase su Nunzio/ “Frainteso pure da mia madre, Mattia…”

Raimondo Todaro interviene dopo la polemica social

Raimondo Todaro è finito nella bufera dopo alcune sue esternazioni rese nel corso del talent show Amici 21 in merito ai due ballerini, Mattia Zenzola e Nunzio Stancampiano. Nel corso della settima puntata, come sappiamo ad avere la peggio è stato Nunzio ma le parole del coach non sono state viste di buon occhio. Per tale ragione dopo l’ultimo appuntamento con il talent di Maria De Filippi, Todaro è intervenuto attraverso le sue Instagram Stories per fare chiarezza sull’accaduto e rendere alcune precisazioni ai suoi follower.

“Scrivo queste parole perché mi ha frainteso pure mia madre”, ha esordito Raimondo Todaro, spiegando che evidentemente potrebbe aver peccato di poca chiarezza. Il suo discorso ed annessa polemica avrebbe a che fare con quanto accaduto all’inizio della m21esima edizione del talent Amici, quando a contendersi il banco della Scuola televisiva furono proprio Nunzio e Mattia. In quella occasione Todaro non sarebbe stato del tutto imparziale avendo seguito Nunzio nel suo percorso artistico e per questo fu chiamato a giudicare un altro maestro in modo che il suo parere fosse del tutto imparziale.

Mattia o Nunzio? La frase di Raimondo Todaro fa discutere

A vincere quella sfida iniziale fu proprio Mattia ma per lui il cammino ad Amici 21 fu caratterizzato da una battuta di arresto: in seguito ad un infortunio il ballerino dovette abbandonare il talent. Nunzio, allora, rientrò nel programma conquistando la maglia per il serale. Durante l’ultima puntata però, il ballerino ha perso al ballottaggio finale contro Albe e dunque è stato chiamato a lasciare il talent. Tuttavia, nel tessere le sue lodi a Nunzio Raimondo Todaro è stato accusato di non essersi comportato in modo carino nei confronti di Mattia. “Chiaramente ho il rimorso… Ogni tanto ci penso. Se fosse entrato a settembre, se poteva ballare in coppia, se qua, se la…”, aveva detto il maestro riferendosi a Nunzio.

Per questo l’ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle ha voluto fare chiarezza attraverso il suo profilo Instagram, precisando: “Mi sono battuto perché Matti avesse un banco a settembre. Lui sa quanto io sia felice per questo. Il rimpianto che Nunzio non abbia potuto giocarsela alla pari contro gli altri allievi perché non ha fatto tutto il percorso non ha niente a che vedere con Matti. La mia idea è che se la sarebbe giocata fino alla finale”. Sebbene sia stato frainteso, soprattutto sui social, il coach è certo che i diretti interessati abbiano invece capito: “Sono sicuro che i ragazzi mi abbiano capito perché sanno bene cosa penso di loro. E ne ho avuto dimostrazione dalle loro stories”.











