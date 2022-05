Amici 21, Raimondo Todaro spoilera Serena eliminata?/ Il messaggio insinua il dubbio…

Raimondo Todaro spoilera Serena eliminata ad Amici 21? Le Instagram stories

Mancano poche ore alla messa in onda della semifinale Amici 21 e intanto -sulla scia delle anticipazioni TV che dell’atteso appuntamento rivelano i finalisti e gli eliminabili finiti al ballottaggio del talent- Raimondo Todaro potrebbe aver lanciato dei messaggi velati sulle sorti della pupilla, Serena Carella. Riattivatosi tra le Instagram stories, proprio come fece in seguito all’eliminazione dal talent di Christian Stefanelli, l’insegnante di ballo ed ex volto di Ballando con le stelle ha destinato un messaggio diviso in più storie alla pupilla di danza modern, che a detta del web potrebbe voler alludere ad un addio di Raimondo Todaro a Serena, per una possibile eliminazione di lei dal talent di Canale 5.

“Cara Serena, al nostro inizio… una vocina dentro di me diceva di darti una possibilità”, esordisce l’insegnante di ballo di Amici 21 nel messaggio destinato alla pupilla. Il messaggio su Instagram poi prosegue con l’ex volto di Ballando con le stelle che motiva la sua scelta di assegnare a Serena un banco ad Amici 21: “La tua gioia nel ballare e quella luce nei tuoi occhi mi hanno convinto e non me ne sono mai pentito”. “Sei stata forte, non hai mai mollato, anche se il tuo percorso era quello più in salita – dichiara poi tra le righe della sua dedica alla ballerina, il professionista di danza-, non so come andrà questa semifinale…”. Le righe di quello che potrebbe rivelarsi l’ultimo messaggio da insegnante ad Amici per Todaro verso la ballerina, infine, si conclude con un sentito: “Ma sono comunque orgoglioso”.

Amici 21, Serena Carella eliminata alla semifinale?

Il riferimento delle ultime righe è alla crescita artistica che Serena Carella ha avuto ad Amici 21, nel percorso di studio nel ballo intrapreso nella scuola di Canale 5, che ha reso quest’ultima un’entertainer molto amata dai telespettatori di Canale 5. In conclusione del messaggio di Raimondo Todaro, infine, non manca l’augurio che il professionista destina alla sua forse ex pupilla, che potrebbe rivelarsi una tra i due eliminati alla finale di Amici 21: “Ti auguro di realizzare il tuo sogno. Ma per me hai già vinto”.

