Amici 21, Rosa Di Grazia torna al serale/ Esplode il gossip sul ruolo top-secret

Rosa Di Grazia verso il serale di Amici 21, spunta una foto sospetta

Si avvicina la data di partenza del serale di Amici 21 in corso e intanto -sulla scia delle anticipazioni tv dell’attesa fase finale, si solleva il sospetto del web che Rosa Di Grazia possa rivelarsi una delle novità riservate dal rinnovato show di Maria De Filippi in arrivo per il pubblico di Canale 5. Rosa, da molti, viene ricordata per le dure critiche ricevute al talent da Alessandra Celentano -che al serale di Amici 20 spiegava di non ritenerla una ballerina valida, né dal punto di vista fisico, né dal punto di vista tecnico- ma ora potrebbe voltare pagina e avere il riscatto che cerca da tempo, dal momento che -come riprende Novella 2000- è anticipata per il ruolo di ballerina professionista nel papabile cast del serale di Amici di Maria De Filippi, in partenza il 19 marzo 2022. La stessa ballerina di Napoli nonché ex allieva di Amici 20 sembra anticipare il vociferato ingaggio al serale in arrivo nelle ultime Instagram stories, dove condivide nel dettaglio uno scatto sospetto. L’immagine in questione immortala parte integrante del backstage degli Studi Elios Mediaset, dove si prevedono le registrazioni dell’attesa fase serale del talent di Maria De Filippi. Un post che lascia ora pensare al web che Rosa possa molto presto vendicarsi delle critiche della Celentano, tornando al serale di Amici in un ruolo inedito e da protagonista, in qualità di ballerina professionista.

L’altro indizio a conferma dell’ingaggio di Rosa Di Grazia ad Amici 21

Ma c’è dell’altro. Ad avvalorare l’ipotesi sollevatasi in rete che Rosa Di Grazia sia in procinto di debuttare come ballerina professionista ad Amici 21 in corso, è ora anche la conferma di Stéphane Jarny, in qualità di direttore artistico e coreografo del serale in arrivo, Subentrato nel medesimo ruolo al posto di Giuliano Peparini ad Amici 20, l’artista francese di fama internazionale potrebbe aver messo gli occhi su Rosa Di Grazia (concorrente ad Amici 20) lo scorso anno, per poi scegliere di ingaggiarla nel corpo di ballo dei professionisti del serale di Amici 21 (trapelano intanto i nomi dei concorrenti ammessi al serale di Amici 21, ndr). Che Rosa Di Grazia possa quindi segnare un ritorno al serale, in grande stile e in un ruolo di spicco, quale quello della ballerina professionista? Se così fosse per la napoletana, sarebbe curioso scoprire cosa ne pensi l’insegnante di ballo avversa, Alessandra Celentano. Nell’attesa di scoprire di più, intanto, Vincenzo Durevole segna il ritorno ad Amici come ballerino professionista, flirtando con Maria De Filippi, a passo di latino!

