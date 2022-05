Amici 21, Rudy Zerbi all’attacco di Lorella Cuccarini/ “A differenza tua, io… “

Amici 21, semifinale: Rudy Zerbi sfida Alex e Lorella Cuccarini al guanto di canto

Ci siamo, manca ormai sempre meno alla messa in onda della semifinale di Amici 21, attesa per il 7 maggio 2022 su Canale 5, e intanto si prevede uno scontro all’ultimo sangue nell’atteso appuntamento tv. In particolare la competizione si fa piuttosto accesa tra i due capisquadra tra loro competitor nel canto, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, con il talentscout che -a distanza- dà della finta buona alla “più amata degli italiani”.

Accade in occasione del daytime di Amici 21 che anticipa la semifinale del talent, quando -alla comunicazione del suo nuovo guanto di sfida che chiama il pupillo di Lorella Cuccarini, Alex, a sfidare il protetto, Luigi Strangis- nel daytime di Amici 21 Zerbi motiva come mai si ritiene realmente un buono, a differenza di quanto non lo sia Lorella. ”Cara Cuccarini, la scorsa settimana hai lanciato un guanto di sfida tra Sissi e Luigi assolutamente non equo che hai fatto diventare fintamente equo dando a Luigi la possibilità di scegliere il pezzo. Ma quanta bontà, quanta equità!-esordisce nel messaggio sul guanto all’attacco del team competitor RudyZerbi -. […] Per andare in finale credo che i ragazzi debbano convincere la giuria giocando una carta a sorpresa. Io intendo dargliela lanciando a mia volta un guanto di sfida tributo tra Luigi e Alex.”. Da qui, quindi, l’affondo di Zerbi all’attacco della Cuccarini:” A differenza tua, però, io sono veramente buono”.

Rudy Zerbi sfida Alex con Luigi alla semifinale di Amici 21

Nella sua comunicazione del nuovo guanto di sfida sferrato contro Alex e Lorella Cuccarini, quindi, Rudy Zerbi prosegue al veleno sulla più amata dagli italiani. Fa quindi sapere che per il guanti tributo Alex e Luigi possono scegliere liberamente l’artista da tributare alla semifinale di Amici 21, che li attende. “Quindi non sarò io a scegliere l’artista -, prosegue l’affondo, rincarando la dose sull’appellativo di “finta buona” affibbiato alla più amata dagli italiani-, ma saranno Alex e Luigi a scegliere ciascuno il proprio mito a cui rendere omaggio nel modo che riterranno opportuno. Questa è equità, questa è bontà, il resto è noia”.

Come risponderanno al guanto di sfida Alex e la Cuccarini?











