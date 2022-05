Amici 21, Rudy Zerbi fa il primo passo verso LDA/ Ma è ancora gelo…

Amici 21, Rudy Zerbi segue LDA e il pupillo non ricambia: cosa succede?

Il sesto serale di Amici 21 è ancora oggi ricordato per l’eliminazione da Amici 21 di LDA, registratasi tra le contestazioni social più disparate di chi ha tacciato la giuria, Stash Fiordispino, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia di aver impoverito l’entertainment dello show di Canale 5 eliminando dal talent un talento del calibro del figlio d’arte. E in queste ore fa discutere la news di gossip secondo cui il Primo Maggio risulta in rete che LDA e il mentore ad Amici, Rudy Zerbi, non si seguano a vicenda su Instagram. Rispetto a questa news c’è però un aggiornamento.

Amici 21, LDA e Rudy Zerbi hanno litigato?/ Smettono di seguirsi online, gli scenari

In data 2 maggio, infatti, Rudy Zerbi appare tra i seguaci del profilo Instagram di LDA, mentre non figura tra i seguiti del 19enne. Insomma, l’insegnante di canto ha avanzato un primo passo di avvicinamento social verso il figlio d’arte e il 19enne invece non ricambia il segui all’ormai ex insegnante ad Amici 21. E una domanda sorge ora spontanea: che LDA e Rudy Zerbi non sia siano mai seguiti a vicenda nel corso del percorso formativo avviato dal 19enne ad Amici, a partire da settembre 2021 fino a mese di aprile 2022?

Amici 21, LDA esplodono i pre-orders del primo album/ "Voi fan siete pazzi!"

LDA non segue Rudy Zerbi su Instagram: i possibili scenari dopo Amici 21

Rudy Zerbi, che non è più l’insegnante di LDA ad Amici 21, dal momento che il giovane ha spiccato il volo fuori dal talent, e tra le altre novità ha annunciato il rilascio del primo album di studio in uscita a maggio 2022- potrebbe aver deciso di provare a ricucire i rapporti con l’ormai ex pupillo, sulla scia di varie indiscrezioni che vedono i due protagonisti di uno scontro molto forte, che avrebbe inizio a partire dal caso La paranza. Circostanza nella quale Zerbi rimproverava i pupilli LDA e Calma, dando loro degli ignoranti- per il rifiuto dell’assegnazione della canzone La paranza di Daniele Silvestri, ad Amici. LDA potrebbe non essersi sentito valorizzato dall’ormai ex insegnante ad Amici, in primis per le assegnazioni nel canto -rivelatesi non sempre vincenti nella competizione canora e tra queste al serale il 19enne non ha mai cantato diverse canzoni a lui molto a cuore, come Pastello Bianco, una dei suoi cavalli di battaglia ormai risaputi- . Tutti motivi che potrebbero rivelarsi alla base di quello che sembra essere un conflitto social tra Rudy Zerbi e LDA.

Rudy Zerbi 'minaccia' Stash ad Amici 21:"ti buco 4 gomme e..."/ De Filippi sbigottita, prova prof vinta!













© RIPRODUZIONE RISERVATA