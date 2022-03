Amici 21, Rudy Zerbi inchioda Anna Pettinelli/ “Gio disastroso, parla Pennino”

Amici 21, è guerra tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: c’entra Gio Montana

Si avvicina il via al serale di Amici 21 in corso e intanto è tempo di valutazioni per i cantanti concorrenti, in particolare per Gio Montana, che è ora al centro di un nuovo caso esploso alla penultima puntata domenicale, quando il giovane ha dato il via alla corale di canto con i competitor sulle note di Una vita in vacanza, sbagliando l’attacco più volte. A detta di Rudy Zerbi, come emerge dal daytime del talent in onda il 1° marzo 2022 su Canale 5, Gio non sarebbe in grado di cantare avendo registrato un attacco catastrofico, tanto da inficiare negativamente sulle performance degli altri cantanti in gara, a partire dal suo allievo Calma (seguito a Gio, nella corale, ndr). Un’opinione espressa in puntata e rimarcata alla convocazione della classe canto, dove intervengono anche Anna Pettinelli (insegnante di Gio, ndr) e il giudice della sfida corale, Adriano Pennino.

Anna Pettinelli/ Età, Amici 21 e il compagno Stefano Macchi: "Amore incondizionato"

Questo, perché in puntata la voce Rds Pettinelli aveva messo in discussione l’opinione espressa da Zerbi su Gio, che lo ritiene responsabile del disastro domenicale. E con il pronto intervento del direttore d’orchestra Pennino, il talentscout fa valere il suo giudizio tecnico e le sue ragioni, contro la Pettinelli.

AMICI 21/ Anticipazioni puntata 23 febbraio 2022: Leonardo e Nunzio a confronto

Rudy Zerbi chiama in causa l’esperto ad Amici 21: inchiodati Gio Montana e Anna Pettinelli, le reazioni

In occasione della convocazione della classe canto, in presenza della competitor Anna Pettinelli, Rudy Zerbi rivendica così le sue ragioni, rispetto alla sentenza che vede Gio tacciato di non essere in grado di stare sul palco né di cantare, in vista del serale di Amici 21: “Il primo a cantare, Gio, è risultato ultimo nella classifica di Adriano Pennino”. Quindi mostra l’rvm dell’intervento di Pennino, a conferma della sua tesi, che inchioda Pettinelli e Montana: “Con un attacco sbagliato, in una corale, si rischia di mandare fuoritempo a effetto domino chi viene dopo, in automatica”. I toni si fanno via via sempre più polemici tra i due insegnanti Zerbi e la Pettinelli, che non intende raccogliere però la provocazione del talentscout, tanto che dopo aver sottolineato le imprecisioni di Calma (allievo di Zerbi e protagonista di una rissa sfiorata con Alex ndr), decide di abbandonare la convocazione. “Una prevaricatrice!”, esclama di tutta risposta Zerbi.

AMICI 21/ Anticipazioni puntata 22 febbraio: Gio Montana e Calma fuori dal serale?

Nel frattempo i telespettatori non risparmiano tra le reazioni più disparate sulla pagina Instagram di Amici, sull’affaire Montana: “Rudy, sei pesante”; “Si sa già che Gio non è capace di cantare le cover”; “La squadra Pettinelli quest’anno è deludente”. Che Gio possa spuntarla ancora, nella sua corsa verso il serale della scuola di Maria De Filippi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)





© RIPRODUZIONE RISERVATA