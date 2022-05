Amici 21, Rudy Zerbi penalizza Luigi?/ Il guanto scelto contro Albe insinua il dubbio

Amici 21, si avvicina la finale: Rudy Zerbi sfida Albe al guanto contro Luigi

Ci siamo, manca poco alla semifinale di Amici 21, prevista per il 7 maggio 2022 su Canale 5, e intanto dal daytime settimanale del talent si rilevano importanti novità. Rudy Zerbi sfida Albe (Alberto La Malfa) in un nuovo guanto di canto contro Luigi Strangis. Con la prova in questione, il talentscout sceglie di “rincuorare” Albe rispetto ai guanti di sfida voluti dalla mentore Anna Pettinelli e contro il suo pupillo Luigi, i cui punti stabiliti dalla giuria sono andati tutti a favore di quest’ultimo nei vari appuntamenti tv del serale di Amici di Maria De Filippi.

“Il guanto lo riceve il tuo pupillo. Cara Petty7eventeen, ormai è chiaro a tutti che non sei in grado di lanciare un guanto di sfida, ogni tuo guanto è un punto garantito alla tua squadra avversaria -fa quindi sapere Zerbi nel suo rvm di comunicazione del guanto, avanzata ad Albe e indirizzata in apertura all’insegnante di canto Anna Pettinelli-, se non ti conoscessi ma ti conosco fin troppo bene, penserei che stai giocando a perdere. La verità però è che non ce la puoi proprio fare ad azzeccare un guanto o una scelta musicale, ti faccio un esempio facile facile”. E il messaggio del talentscout, poi, prosegue: “I guanti di Luigi sono andati tutti, nessun escluso, a favore suo e non del tuo allievo, al quale va tutta la mia comprensione… coraggio Albe, passerà! Io oggi avevo intenzione di lanciare un guanto tra Luigi e Albe, ma a questo punto, facciamo così. Il brano su cui si sfideranno lo sceglierai tu, dall’alto della tua infallibile capacità di giudizio”.

Il guanto dell’ottavo serale Luigi vs. Albe è su Justin Bieber

L’rvm sul primo guanto di sfida stabilitosi per l’ottavo serale di Amici 21, ovvero la semifinale del talent, infine termina con testuali parole di Rudy Zerbi destinate ad albe e Anna Pettinelli: “Se tutto è andato come è andato fino a oggi, e non ho motivo di dubitarne, sono sicuro che sarà un altro punto garantito per Luigi”. Anna Pettinelli, su proposta di Rudy Zerbi ha accettato il guanto stabilendo per il pupillo Albe la modalità dell’esecuzione della canzone scelta, ovvero Sorry di Justin Bieber, che per il suo volere il pupillo sarà tenuto ad eseguire con una base musicale al piano in apertura e per il resto della canzone al netto di quest’ultima, mentre Luigi è libero di fare la sua scelta artistica per lo scontro. Regola che Albe sembra non essere sicuro di approvare del tutto, dal momento che chiede a Maria De Filippi: “Ma sarò anche libero di contestarlo?”.

Insomma, Albe potrebbe quindi decidere di rifiutarsi di eseguire il guanto di sfida sulle note di Sorry, schierato contro Luigi, secondo le regole stabilite dalla sua mentore. Che i rapporti tra la Pettinelli e Abe possano rivelarsi in crisi?











