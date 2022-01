Amici 21, salta la puntata di domenica “Ballerini positivi al Covid”/ Cosa va in onda

Le voci degli ultimi giorni hanno trovato oggi conferma nelle indiscrezioni lanciate da Dagospia. Domenica non andrà in onda la consueta puntata di Amici 21. In questi giorni si attendeva infatti una nuova registrazione che, invece, è stata rimandata più volte fino ad arrivare a oggi. La registrazione, infatti, non avrà luogo questa settimana quindi, inevitabilmente, non ci sarà la consueta puntata in studio domenica. Il motivo di questa mancata registrazione/puntata sta ovviamente nel Covid.

Amici 21/ Anticipazioni puntata 27 gennaio 2022: Crytical accetta la prova di Rudy?

In un primo momento si è ipotizzato che alcuni ballerini allievi della scuola fossero risultati positivi al Covid, in realtà i colleghi di Fanpage.it hanno spiegato che “La redazione di Amici di Maria De Filippi ha dovuto ovviamente rinviare le registrazioni per ragioni legate alla sicurezza di tutti.” E ancora che a risultare positivi sarebbero invece stati alcuni ballerini professionisti di Amici.

AMICI 21/ Anticipazioni 26 gennaio: lite tra Pettinelli e Zerbi per Crytical

Amici 21, ballerini professionisti positivi al Covid: cosa va in onda domenica?

“Tra i ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi sono stati riscontrati tamponi positivi. Questo conferma che gli allievi, invece, restano tutti negativi e al sicuro nella ‘bolla’, considerato che vivono all’interno della scuola e in un contesto isolato rispetto agli altri.” fa sapere Fanpage. Al momento non si conoscono i nomi dei ballerini risultati positivi al Covid-19. Di certo possiamo escludere Andreas Muller, essendo in isolamento da tempo (anche Veronica Peparini era infatti risultata positiva al Covid settimane fa). Tornando alla puntata, sappiamo che Amici andrà lo stesso in onda ma con un appuntamento creato al montaggio e, chiaramente, non con i ragazzi in studio.

LEGGI ANCHE:

Amici 21, salta la registrazione: positivi nella scuola?/ Rumors sul web, puntata...

© RIPRODUZIONE RISERVATA