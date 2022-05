Amici 21, semifinale choc/ Dario piange e si sente male, c’entra la Celentano?

Amici 21, le anticipazioni della semifinale: Dario Schirone vittima di un malore dopo l’attacco di Alessandra Celentano

Ci siamo, manca poco alla messa in onda della semifinale di Amici 21, prevista per il 7 maggio 2022 su Canale 5 e, intanto, le anticipazioni relative all’atteso appuntamento tv riprendono alcuni dettagli choc.

Si tratta di un malore che – in puntata – avrebbe a quanto pare visto protagonista Dario Schirone. Il ballerino modern e pupillo di Veronica Peparini – nel corso della semifinale di Amici 21, non avrebbe retto il peso dell’ennesimo attacco subito dal suo team, da parte di Alessandra Celentano, per la quale lui non è da ritenersi un ballerino degno di nota.

“Alessandra Celentano ha umiliato Dario Schirone per l’ennesima volta – rende noto in una nota di spoiler dell’ottavo serale di Amici 21, il portale Quello che tutto vogliono sapere -. L’allievo è stato al centro di un nuovo scontro Celentano-Peparini. Quest’ultima scesa in campo per difenderlo a spada tratta. Il confronto tra le due insegnanti è degenerato tanto che il ballerino è scoppiato a piangere e si è sentito male”.

Dario Schirone consolato da Sissi ad Amici 21

Insomma secondo il sito web Quello che tutto vogliono sapere, dagli spoiler sui serali di Amici 21, sembra proprio che la semifinale del talent abbia preso una brutta piega per Dario Schirone.

“Siamo in grado di svelarvi che il ballerino si è rivolto alla sua insegnante Veronica Peparini sostenendo di non riuscire nemmeno a respirare. – si legge, poi, ancora tra le righe dei rumors sulla semifinale di Amici 21 -. Durante la pausa Sissi è corsa da Dario Schirone per consolarlo e tranquillizzarlo”.

Insomma, sembra proprio che l’ottavo serale si sia rivelato funesto per Dario Schirone, tanto che altri spoiler che girano sul web lo danno tra i papabili eliminati da Amici 21.











