Amici 21 semifinale: pagelle e analisi sfida per sfida/ Albe sorprende e va in finale con..

Amici 21, ottavo serale: Sissi, Michele e Luigi sono i primi 3 finalisti

La semifinale di Amici 21, andata in onda in data 7 maggio 2022 su Canale 5, si è aperta con la prima manche di canto che alla prova boccino schiera Albe con il singolo Millevoci (voto 9, esibizione convincente e all’altezza di un singolo certificato disco d’oro FIMI) contro Sissi che schiera Danshari (voto 7, buona performance vocale) e Luigi con Muro (il rock torna in tendenza, voto 8). Vince Sissi e il team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro può quindi dare ufficialmente inizio alla prima manche, con la prima sfida che schiera Sissi con What’s up (voto 7, voce cristallina) contro Luigi in Eppur mi son scordato di te (voto 8, buona rivisitazione rock). La seconda sfida schiera Sissi con Dancing queen (voto 8, cover convincente) contro Luigi che reinventa Malo con delle barre sulla violenza ai danni delle donne (voto 9 e mezzo, un’importante iniziativa volta alla sensibilizzazione sulla lotta alla violenza sulle donne, fisica e psicologica e quindi anche verbale). La terza sfida vede i Cucca-Todo schierare poi Alex con Ordinary World (voto 7, una bella voce) contro Albe e Can’t help falling in love (voto 7 e mezzo, giusta l’intenzione vocale in un brano in lingua straniera). La quarta sfida vede poi i compagni di squadra, Sissi e Alex, contendersi un posto in finale, schierando rispettivamente Overjoyed di Stevie Wonder (voto 9, un’esibizione soul) e Piccola anima di Ermal Meta (voto 8, buona intensità interpretativa). Sissi conquista la vittoria della prima manche e diventa prima finalista.

La seconda manche di Amici 21 vede alla prova boccino sfidarsi per il calcio d’inizio i ballerini Michele con Fiamme di Parigi (voto 9, esibizione intensa e tecnica), Serena con Maria (voto 8, esibizione iconica) e Dario con La Casa Azul (voto 7, buona interpretazione). Michele si aggiudica il boccino e con lui e il team facente capo ad Alessandra Celentano e Rudy Zerbi prende ufficialmente il via la seconda manche. La prima sfida vede Michele in Code name Vivaldi (voto 9, un’esibizione impeccabile) sfidare Dario in We are young (voto 8, molto buona la capacità di staging). La seconda sfida schiera Michele con Hola (voto 10, il pupillo di Alessandra Celentano vola) contro Serena in Cinema italiano (voto 8, ottima l’iconicità nell’espressione del corpo). La terza sfida è il guanto di ballo voluto da Alessandra Celentano, che schiera il pupillo Michele (voto 9, lui è ormai il favorito alla vittoria del circuito ballo) contro il protetto di Veronica Peparini, Dario (voto 7 e mezzo, l’interpretazione è convincente, nonostante lo stile classico del guanto non in linea con quello modern del ballerino) , su Smoke on the water. La seconda manche è vinta da Michele, che diventa quindi il secondo finalista di Amici 21. Dopodiché è la volta del guanto di sfida prof.

Il ballottaggio svela a sorpresa altri 3 finalisti, per una finale a 6 ad Amici 21

La terza manche di Amici 21 viene preceduta dalla prova boccino che vede sfidarsi Alex, Albe e Luigi. A vincere il calcio d’inizio è Luigi e quindi il team facente capo a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La prima sfida si apre con Luigi sulle note di Se mi lasci non vale (voto: 8, ottima interpretazione in chiave pop-rock) contro Alex con Another love (voto 7 e mezzo Alex sembra essere a fuoco, ma manca lasciarsi andare). La seconda prova vede Alex con Il nostro concerto (voto 8, giusta l’intenzione vocale) contro Luigi in Black Betty (voto 9, ottima cover da parte del pupillo di Rudy Zerbi). Si passa poi al guanto di sfida che schiera Luigi (voto 8, interessante la versione pop-rock del brano originale) contro Albe (voto 9, il brano pop è nelle sue corde) su Sorry di Justin Bieber. La sfida seguente schiera Albe in Come prima (voto 7 e mezzo, giusta l’intenzione vocale) contro Luigi con Non abbiam bisogno di parole (voto 9 e mezzo, Luigi sulle note di Ron incanta tutti). La terza manche viene vinta da Luigi, che diventa il terzo finalista di Amici 21.

Il ballottaggio dei 4 eliminabili, finiti a rischio eliminazione, Albe, Serena, Alex e Dario, vede poi quest’ultimi sfidarsi a colpi di diverse prove. Il primo girone schiera Alex con Senza chiedere permesso (voto 8, è a fuoco) contro Serena in You can’t hurry love (voto 8,convince), Dario in Music (voto 9, sorprendente sulle note di Madonna) e Albe sorprende con l’inedito Karma (voto 9, nuova hit per l’estate 2022?). Il secondo girone schiera Serena con Immobile (voto 8, convince ancora) contro Dario sulle note di Ciao amore ciao (voto 7 e mezzo, buono lo staging), Alex in Halo (voto 7 e mezzo, dovrebbe lasciarsi andare di più) e Albe sulle note di Take you dancing (voto 8, sbarazzino). A passare in finale sono in tutto 3 concorrenti, a grande sorpresa: Alex, Albe e Serena si aggiungono ai primi 3 finalisti, per un totale di 6 finalisti di Amici 21. Dario è invece l’eliminato alla semifinale del talent.

Ad aggiudicarsi il contest TIM è Michele e tra gli ospiti, oltre a Nino Frassica, la special guest della puntata è Marco Mengoni.













